США могли отговорить Иран от масштабной атаки на Израиль – Politico

Иран, возможно, пересмотрел решение о проведении многоаспектной атаки на Израиль в ответ на ликвидацию главаря группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. На решение отказаться от нападения могли повлиять Соединенные Штаты Америки.

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Об этом пишет издание Politico с ссылкой на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности. По словам собеседников журналистов, в последние дни администрация Байдена работала по дипломатическим каналам, привлекая своих союзников на Ближнем Востоке, чтобы убедить Иран отказаться от атаки на Израиль.

Они предупредили Тегеран, что массированный удар только усилит напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя странами.

Представители Белого дома также призвали Иран пересмотреть свою реакцию на взрыв, в результате которого погиб Исмаил Хания. Они отметили, что лидер ХАМАС был ликвидировал в результате тайной израильской операции – его смерть стала результатом взрыва дистанционно управляемой бомбы в отеле.

"Официальные лица США через различных посредников направили Тегерану сообщения о том, что если взрыв, в результате которого погиб Хания, был вызван тайной израильской операцией и не убил ни одного иранского гражданина, то Иран должен пересмотреть свой план по началу военного нападения на Израиль", – говорится в материале.

Как пишет СМИ, теперь Тегеран все больше разделяет точку зрения Вашингтона, хотя изначально отрицал это.

Собеседники Politico заявили, что Иран, похоже, пересмотрел свои действия, и США не ожидают нападения на Израиль в ближайшее время.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на вопрос о том, считают ли США, что Иран изменил свое мнение, ответил, что не будет говорить о конкретных оценках разведки. По его словам, администрация Байдена "не хочет видеть эскалацию".

"Если таковая будет, мы будем готовы защищать Израиль и защищать себя по мере необходимости", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что Иран принял решение о нападении на его страну. Информацию об этом Тегеран передал Иерусалиму через Венгрию, а именно через главу МИД Петера Сийярто.

– Телеканал "Аль-Арабия" заявил, что Иран и "Хезболла" могут начать свою месть Израилю в конце текущей недели. Возможно, атака произойдет вечером в четверг или в пятницу, то есть 8 или 9 августа.

– Соединенные Штаты Америки перебросили около дюжины своих истребителей F/A-18 на базу на Ближнем Востоке.

– Тем временем Россия, согласно данным СМИ, перебросила в Иран ракетные комплексы "Искандер" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН".

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