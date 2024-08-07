Совсем скоро: в СМИ просочилась новая дата нападения Ирана на Израиль

Иран и "Хезболла" могут начать свою месть Израилю в конце текущей недели. Возможно, атака произойдет вечером в четверг или в пятницу, то есть 8 или 9 августа.

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Соответствующую информацию опубликовал дубайский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники. Американские разведданные, согласно заявлению СМИ, первоначально указывали на ответ Ирана в начале недели. Но выяснилось, что Тегеран отложил удар.

Какой именно будет операция, не сообщается. Отметим, что Израиль ожидает на ответный удар после ликвидации политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.

Журналисты "Аль-Арабия" предположили, что Тегеран дожидается результатов экстренного заседания Организации исламского сотрудничества, проходящего 7 августа в Джидде по запросу иранской стороны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что Иран принял решение о нападении на его страну. Информацию об этом Тегеран передал Иерусалиму через Венгрию, а именно через главу МИД Петера Сийярто.

– Соединенные Штаты Америки перебросили около дюжины своих истребителей F/A-18 на базу на Ближнем Востоке.

– Тем временем Россия перебросила в Иран ракетные комплексы "Искандер" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН".

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