Россия срочно перебросила в Иран 'Искандеры' и комплексы РЭБ – израильские СМИ

Государство-террорист Россия экстренно передала Ирану дополнительное оружие. Речь идет, вероятно, об оперативных ракетных комплексах "Искандер" и комплексах радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН".

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Об этом сообщила израильская служба новостей "14 канала". Отмечается, что военно-транспортные самолеты Ил-76 совершили из РФ в Иран ряд рейсов.

Сообщения о передаче оружия появились на фоне угроз Ирана нанести удар по Израилю в ответ на ликвидацию лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В то же время, как отметило издание Defence Express, ни одного из упомянутых видов вооружения и военной техники на вооружении Ирана нет. Также РФ вряд ли проводила подготовку иранских профессионалов.

Это может свидетельствовать о том, что технику отправили вместе с военнослужащими РФ, которые и будут на ней работать. В противном случае перемещение такого вооружения не имеет никакого смысла.

"Мурманск-БН" специализируется на подавлении спутниковой навигации и коммуникации на расстояниях в 5000 км. Комплекс продвигается как средство подавления систем связи.

А вот поставки ОТРК "Искандер" в материале назвали достаточно интересным, ведь до сих пор Москва была заинтересована в иранских ракетах, а не наоборот. Для атаки по Израилю Ирану необходимы ракеты с минимальной дальностью около 1200 км, а максимум "Искандера" – 500 км. Поэтому единственный возможный логический вариант – передача комплексов вместе с ракетами Р-500, имеющими ориентировочную дальность в 1500 км.

Напомним, 5 августа экс=министр обороны РФ, а в настоящее время секретарь Совета Безопасности страны-агрессорки прибыл с визитом в Иран. Международный военный преступник оказался в этом регионе в период масштабной эскалации на Ближнем Востоке и подготовки Тегерана к нанесению удара по позициям Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что Иран принял решение о нападении на его страну. Информацию об этом Тегеран передал Израилю через Венгрию, а именно через главу МИД Петера Сиярто.

– В США считают, что уже 5 августа Иран может начать нападение на Израиль. Американские чиновники ожидают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и атака на Израиль 13 апреля, когда были запущены сотни дронов Shahed-131/136 и баллистические ракеты.