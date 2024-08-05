Иран решил напасть на Израиль: в МИД Венгрии утверждают, что получили сообщение из Тегерана

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что Иран принял решение о нападении на его страну. Информацию об этом Тегеран передал Израилю через Венгрию, а именно через главу МИД Петера Сийярто.

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Он позвонил Кацу и объяснил, что он получил эту информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери. Об этом пишет The Jerusalem Post.

"Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль", – сказал Кац, добавив, что мир должен требовать от Ирана "заплатить за любые агрессивные действия, которые он предпримет".

Отмечается, что Иран объявил о своем решении атаковать Израиль на фоне интенсивных дипломатических усилий по предотвращению дальнейших военных действий, которые могут спровоцировать прямую войну между двумя государствами.

Али Багери провел разговор со своим бахрейнским коллегой Абдуллатифом бин Рашидом Альзаяном. Представитель Ирана заявил, что его страна решительно настроена ответить на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Напомним, что Тель-Авив рассматривает возможность превентивных ударов по врагам. Также Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы" с применением ракет и беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Официальные лица США предупредили, что уже 5 августа Иран может начать нападение на Израиль. Американские чиновники ожидают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и атака на Израиль в апреле, когда были запущены сотни дронов Shahed-131/136 и баллистические ракеты.

– Есть и другая информация – по данным источников в западной разведке, в Иране уже определились с тем, когда они планируют напасть на Израиль. Это может быть 12 или 13 августа – знаковый для евреев день Тиша бе-ав – национальный день траура и поста.

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