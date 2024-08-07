США перебросили истребители на Ближний Восток из-за угрозы атаки Ирана на Израиль – СМИ

Соединенные Штаты Америки перебросили около дюжины своих истребителей F/A-18 на базу на Ближнем Востоке. Это произошло в рамках усилий Пентагона помочь защитить Израиль от возможных нападений со стороны Ирана и "Хезболлы".

Видео дня

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника. Самолеты перелетели на базу с авианосца USS Theodore Roosevelt в Оманском заливе. О какой именно базе идет речь, не уточняется.

Известно, что туда прибыли не только истребители, но самолет наблюдения E-2D Hawkeye.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке из-за эскалации ситуации в регионе.

"Ожидается, что наземное размещение самолетов ВМС будет временным, поскольку эскадрилья истребителей F-22 ВВС следует на ту же базу со своей "домашней" базы на Аляске. Ожидается, что около десятка F-22 прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни", – заявил чиновник.

Пока непонятно, как долго все американские самолеты будут оставаться на базе, и это может зависеть от того, что, возможно, произойдет в ближайшие несколько дней.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что Иран принял решение о нападении на его страну. Информацию об этом Тегеран передал Израилю через Венгрию, а именно через главу МИД Петера Сийярто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!