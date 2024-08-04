США и Великобритания призвали своих граждан покинуть Ливан и избегать поездок в эту страну.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания одновременно призвали своих граждан покинуть и избегать поездок в Ливан. Главной причиной такой рекомендации названо обострение ситуации на Ближнем Востоке.

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Об этом говорится в сообщениях посольства США в Ливане и правительства Британии. Как отмечают американские дипломаты, "часть авиакомпаний уже приостановила или отменила рейсы из Ливана". Поэтому следует не тратить попусту время и покинуть страну.

"Эвакуация мирных жителей из чужой страны с помощью военных США происходит редко. Граждане США не должны полагаться на помощь правительства США в выезде или эвакуации в кризис", – отметили в американском посольстве.

Однако варианты для выезда из Ливана коммерческим транспортом остаются доступными, добавили в посольстве и пригласили посмотреть доступные варианты перелетов из аэропорта Бейрут-Рафик Харири.

Отдельно гражданам США, решившим остаться в Ливане, рекомендовали "подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми скрываться на месте в течение длительного времени".

Дипломаты Британии более сдержанно посоветовали "избегать поездок в Ливан". Также граждан Соединенного Королевства предупредили, что их туристическое страхование может быть признано недействительным, если они нарушают указанную рекомендацию.

"Правительство рекомендует избегать любых поездок в Ливан из-за рисков, связанных с продолжающимся конфликтом между Израилем, ливанской Хезболлой и другими негосударственными резидентами. В Ливане продолжаются минометные и артиллерийские обстрелы и авиаудары, главным образом на границе с Израилем, а также в долине Бекаа, и некоторых других местах к северу от Литани", – предупредили британцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины также обновили рекомендации для наших граждан по Израилю и Ливану. Первую страну там советуют не посещать, пока ситуация не стабилизируется, а вторую вообще рекомендуют оставить.

Ранее в столице Ирана Тегеране ликвидировали лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Ханию. Он был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и главным врагом Израиля.

После этого ЦАХАЛ нанес точечный удар по столице Ливану Бейруту. В результате удара был ликвидирован один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан. По предварительным данным, речь идет о Хаджи Мохсане.

В свою очередь "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находилась северная часть страны.

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