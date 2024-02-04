США и Британия нанесли превентивный удар по шести ракетным установкам хуситов в районе Йемена

США и Британия нанесли новый удар по позициям связанных с Ираном хуситов в Йемене. Удары были нанесены по ракетным установкам, "которые представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе".

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Об этом сообщило Центральное командование США. Военные уточнили, что нанесли удары в целях самообороны по шести ракетным установкам хуситов, подготовленным к запуску противокорабельных крылатых ракет по кораблям в Красном море.

Совместная операция была начата по указанию правительств США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

"Эти высокоточные удары призваныподорвать и ослабить потенциал, который используют хуситы, чтобы угрожать мировой торговле и жизнью мирных моряков, и ответ на серию незаконных, опасных и дестабилизирующих действий хуситов", - заявило Центральное командование США.

Лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси говорил, что группировка ответит, если на нее нападут США. "Любая американская атака не останется без ответа. Ответ будет более масштабным, чем двадцать беспилотников и запуск ракет", - сообщил он в январе.

Где расположен Йемен

Йемен (Йеменская Республика) – государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Население по итогам переписи 2011 составляет более 25 миллионов человек, территория – 527 970 км². Занимает 49 место в мире как по численности населения, так и по площади территории.

Современная независимость страны была провозглашена в 1990 году, однако вся история страны насчитывает более 3 тысяч лет, поэтому Йемен является одной из древнейших стран мира.

Кто такие йеменские хуситы

Хуситы – террористическая группировка, поддерживаемая Ираном. Оно контролирует большую часть Йемена. После новой войны в секторе Газа хуситы систематически атакуют в Красном море суда, связанные с Израилем, и устраивают ракетные атаки на израильские города.

Военизированная структура шиитов-зейдитов (одно из шиитских ответвлений), уже около 30 лет действующая на территории Йемена, получила название хуситы. Боевым крылом движения считают группировку "Ансар Аллах" (Ansar Allakh). Их целью является восстановление теократического государства, существовавшего в Йемене до 1962 года. Для этого они используют все возможные методы, в том числе и террористические.

"Щуками Ирана" хуситов считают потому, что интерес Тегерана в Йемене - контроль над нефтяными ресурсами и стратегическим положением страны по кораблям, двигающимся по Суэцкому каналу. Это ведь увеличило бы их геополитическое влияние.

Ранее йеменские боевики атаковали ракетами нефтяной танкер Marlin Luanda компании Trafigura в Красном море. СМИ заявили, что судно перевозило нефть российского происхождения. На борту возник сильный пожар, в танкер отправились военные корабли для оказания помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, китайские официальные лица якобы обратились в Иран с призывами сдержать нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море. В Китае заявили, что иначе Тегеран рискует нанести ущерб деловым отношениям с Пекином.

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