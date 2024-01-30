Йеменские хуситы атаковали американское военное судно в Аденском заливе: что происходит

Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, заявили, что атаковали в Красном море военный корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Инцидент произошел в понедельник, 29 января, в Аденском заливе.

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Об этом сообщило агенство Xinhua. Американское военное судно USS Lewis B. Puller, как отмечается, попало под ракетный удар.

Представитель хуситов Яхья Сареа заявил, что якобы одна из задач корабля – "оказывать логистическую поддержку американским силам".

Корабль находился в Аравийском море в рамках американских усилий по прекращению нападений хуситов на коммерческое судоходство в Красном море и Аденском заливе.

Он пригрозил, что хуситы будут продолжать атаки на американские силы. Также Сареа сказал, что боевики буду "атаковать израильские корабли или те, кто направляется в Израиль, пока Израиль не прекратит блокаду сектора Газа".

В Вооруженных Силах США эту информацию пока не комментировали.

26 января стало известно, что йеменские боевики атаковали ракетами нефтяной танкер Marlin Luanda компании Trafigura в Красном море. СМИ заявили, что судно перевозило нефть российского происхождения. На борту возник сильный пожар, к танкеру отправились военные корабли для оказания помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, китайские официальные лица якобы обратились к Ирану с призывами сдержать нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море. В Китае заявили, что иначе Тегеран рискует нанести ущерб деловым отношениям с Пекином.

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