Китай призвал Иран сдержать нападения хуситов в Красном море – Reuters

Китайские официальные лица якобы обратились к Ирану с призывами сдержать нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море. В Китае заявили, что иначе Тегеран рискует нанести ущерб деловым отношениям с Пекином.

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Об этом в пятницу, 26 января, сообщило издание Reuters с ссылкой на четырех иранских источников. Обсуждения атак и торговли между Китаем и Ираном состоялись на нескольких недавних встречах в Пекине и Тегеране.

При этом собеседники журналистов отказались сообщить подробности о том, когда проходили встречи и кто на них присутствовал. Они сказали, что Пекин четко дал понять, что будет очень разочарован, если какие-либо суда, связанные с Китаем, будут поражены.

"По сути, Китай говорит: "Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам проявить сдержанность", – сказал один иранский чиновник.

Атаки, которые, по словам хуситов, направлены на поддержку палестинцев в Газе, увеличили стоимость судоходства и страхования, нарушив ключевой торговый маршрут между Азией и Европой, широко используемый судами из Китая.

Однако источники отметили, что китайские официальные лица не сделали никаких конкретных комментариев или угроз относительно того, как могут пострадать торговые отношения Пекина с Ираном, если его интересы будут повреждены атаками хуситов.

На просьбу Reuters прокомментировать встречи с Ираном для обсуждения атак в Красном море министерство иностранных дел Китая ответило: "Китай является искренним другом стран Ближнего Востока и привержен делу содействия региональной безопасности и стабильности, а также стремлению к общему развитию и процветанию. Мы твердо поддерживаем страны Ближнего Востока в укреплении их стратегической независимости, а также в объединении и сотрудничестве для решения проблем региональной безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, США обратились к Китаю с просьбой помочь в борьбе с йеменскими хуситами, которые продолжают атаковать коммерческие суда в Красном море. В частности, американская сторона просит, чтобы Пекин призвал Иран повлиять на боевиков.

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