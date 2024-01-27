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Йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер с российской нефтью – СМИ

Ольга Липич
Мир
2 минуты
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Йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер с российской нефтью – СМИ

Йеменские хуситы атаковали ракетами нефтяной танкер Marlin Luanda компании Trafigura в Красном море. Инцидент произошел в пятницу, 26 января. На борту судна возник пожар, к нему отправились военные корабли для оказания помощи.

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Об этом сообщили на сайте компании. Атака произошла в Аденском заливе после перехода через Красное море. По данным издания Bloomberg, судно перевозило нефть российского происхождения.

Йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер с российской нефтью – СМИ
Йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер с российской нефтью – СМИ

Как заявил представитель Trafigura в комментарии журналистам, топливо было приобретено по цене ниже верхней границы, установленной странами G7.

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Marlin Luanda.

Йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер с российской нефтью – СМИ

"26 января, танкер для перевозки нефтепродуктов Marlin Luanda, эксплуатируемый от имени Trafigura, был сбит ракетой в Аденском заливе. На борту развертывается противопожарное оборудование для тушения и борьбы с возгоранием, возникшим в одном грузовом танке по правому борту", – говорится в сообщении Trafigura.

Как пишет Bloomberg, это была самая масштабная атака  хуситов на нефтяное судно за всю историю.

"Нападение поднимет новые вопросы о том, будут ли нефтяные танкеры продолжать транзит по Красному морю. После совместных авиаударов США и Великобритании по хуситам в начале этого месяца движение танкеров в регионе сократилось, но некоторые экспортеры нефти, включая Саудовскую Аравию, продолжают использовать водный путь", – говорится в материале.

Йеменские хуситы атаковали в Красном море танкер с российской нефтью – СМИ

Журналисты пишут, что по данным аналитической компании Kpler, судно забрало груз российского происхождения посредством так называемой перевалки с судна на судно с участка воды в заливе Лаконикос на юге Греции.

Этот регион сыграл решающую роль в оказании помощи России в доставке нефти на мировой рынок и, помимо обеспечения поставок по ценам ниже ценового предела, также способствовал  теневой торговле.

"Тот факт, что компания получила груз посредством перевалки с корабля на судно у берегов Греции, проливает свет на то, как одна из крупнейших в мире компаний по торговле сырьевыми товарами прибегает к непрозрачным методам, продолжая способствовать экспорту нефтепродуктов из России, в то время как война в Украине все еще бушует", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, китайские официальные лица якобы обратились к Ирану с призывами сдержать нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море. В Китае заявили, что иначе Тегеран рискует нанести ущерб деловым отношениям с Пекином.

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