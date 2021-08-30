Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану: Россия и Китай воздержались

Совет безопасности ООН в своей резолюции призвал радикальную исламистскую группировку "Талибан" не мешать выезжать за границу гражданам, которые хотят покинуть Афганистан. Соответствующий документ был принят в понедельник, 30 августа, причем только две страны решили воздержаться во время голосования – Россия и Китай.

Заседание транслировалось на YouTube-странице Организации Объединенных Наций. Всего за резолюцию проголосовали 13 из 15 постоянных членов Совбеза.

Документ был подготовлен представителем Франции. В ООН считают, что талибы должны открыть для жителей Афганистана несколько пропускных пунктов, как наземных, так и для вылета. Это касается в том числе аэропорта в Кабуле, где недавно прогремели теракты.

Как заявила посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд, Совбез на заседании "изложил свои минимальные ожидания" от "Талибана", передает The Guardian.

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Первоочередная задача – чтобы талибы гарантировали безопасность афганцам, которые хотят покинуть страну, уважая права человека.

"Талибы должны придерживаться своих заявленных обязательств", – подчеркнула Вудворд.

Также в ООН призвали все страны мира активизироваться и направить гуманитарную помощь для афганцев.

Напомним, в Европейском Союзе заявили, что странам-участницам необходимо извлечь уроки из ситуации в Кабуле и наращивать общую оборонную мощь.

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