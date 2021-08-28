Байден предупредил о возможной атаке на аэропорт Кабула в ближайшие сутки

Президент США Джо Байден считает, что в ближайшие сутки-полтора на аэропорт Кабула может произойти атака террористов. По его словам, находится в данной зоне Кабуле – крайне опасно.

Как сообщил CNN, у американского лидера появились разведданные о готовящейся атаке террористов на аэропорт. Также возможны взрывы на других важных инфраструктурных объектах Кабула.

"Ситуация на местах продолжает оставаться чрезвычайно опасной, и угроза терактов в аэропорту остается высокой. Наши командиры сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов. Я дал им указание принять все возможные меры для обеспечения приоритетности защиты сил и убедился, что у них есть все полномочия, ресурсы и планы для защиты наших мужчин и женщин на местах ", – сказал Байден.

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Также, президент вспомнил 13 военнослужащих, которые погибли накануне от рук террористов.

"Они принесли высшую жертву в служении нашим высшим американским идеалам и при спасении жизней других. Их храбрость и самоотверженность позволили более 117000 людям, подвергающихся риску, достичь безопасности", – сказал президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки на аэропорт кабула погибли спортсмены сборной Афганистана.