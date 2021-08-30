Глава дипломатии ЕС о ситуации в Афганистане: нам нужно извлечь уроки, необходимы силы быстрого реагирования

В Европейском Союзе обеспокоены низкой подготовленностью военно-дипломатических сил к внешним кризисам, наподобие того, какой произошел в Афганистане с приходом к власти экстремистов "Талибан". Странам-участницам необходимо извлечь уроки из ситуации в Кабуле и наращивать общую оборонную мощь.

Об этом сообщил представитель ЕС по внешнеполитическим силам Жозеп Боррель, передает The Reuters. Он указал, что в этом смысле США проявила себя как дальновидная и подготовленная сила.

"В отличие от Вашингтона, мы не смогли отправить шесть тысяч бойцов для обеспечения порядка на территории аэропорта в Кабуле, когда туда началась стихийная миграция населения. То есть США сумели обеспечить безопасность, а мы – нет", – резюмировал Боррель.

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Политик подчеркнул, что впервые создание таких объединенных групп быстрого реагирования обсуждали в 2007 году на фоне военной ситуации в Косово. Однако тогда правительства ЕС не пришли к согласию относительно того, как и когда их развертывать.

"Теперь пришло время проявить гибкость, научиться работать разными методами, подстраиваясь под методы партнеров. К сожалению пока между нами остаются разногласия, создающие серьезные препятствия для внедрения нового блока в целях обезопасить будущее", – заключил Боррель.

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