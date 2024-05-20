Состояние Фицо после ранения 'клинически улучшается': врачи объяснили, что это значит

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается после его ранения вследствие покушения. Однако пока он должен оставаться госпитализированным.

Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили в больнице поликлиники Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где проходит лечение политик. "После сегодняшней консультации состояние пациента стабилизировалось", – говорится в заявлении клиники.

По словам медиков, состояние Фицо "клинически улучшается, коммуникация, воспалительные параметры медленно уменьшаются".

При этом раненый премьер пока остается госпитализированным.

В воскресенье в больнице сообщили, что 59-летний Фицо больше не находится в опасном для жизни состоянии после огнестрельного ранения в живот 15 мая во время его встречи со сторонниками в городе Хандлова, почти в 140 км от столицы Братиславы.

На опубликованном с места стрельбы видео видно, как премьер Словакии приближается к людям, собравшимся на баррикадах, и тянется пожать им руки. В этот момент 71-летний мужчина из города Левице шагнул вперед и сделал пять выстрелов, прежде чем его схватили и арестовали.

Фицо был доставлен в клинику на вертолете, он экстренно перенес пятичасовую операцию по лечению множественных ран, а в пятницу последовала еще одна двухчасовая операция по удалению мертвых тканей из огнестрельных ран.

Стрелявшего в Фицо мужчину обвиняют в покушении на умышленное убийство должностного лица. Ему грозит пожизненное заключение.

Как известно, Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией, после его прихода к власти Словакия прекратила помогать Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на Фицо, назвав инцидент "актом насилия", и выразил поддержку словакам.

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