СМИ: Израиль заявил США, что Иран готовится к широкомасштабной войне

Обновленная оценка израильской разведки свидетельствует, что Иран готов напрямую атаковать Израиль. Вероятно, это произойдет в течение нескольких ближайших дней.

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Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант министру обороны США Ллойду Остину, как сообщают источники Axios. В частности, обновленная оценка израильской разведки указывает на возможность нападения еще до запланированных на четверг переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Один из источников, знакомый с данными разведки, отметил, что ситуация остается "изменчивой". Согласно этому источнику последняя оценка, сделанная в течение последних 24 часов, свидетельствует об изменении ситуации.

Ранее израильская разведка считала, что Иран еще не определился со временем и характером ответа, и что международное давление и внутренние прения могут заставить аятоллу Али Хаменеи отложить или минимизировать ответ Израиля.

Тем не менее, Йоав Галант в воскресенье во время телефонного разговора с Ллойдом Остином сообщил, что иранские военные приготовления свидетельствуют о подготовке к масштабной атаке, по словам источника, знакомого с содержанием беседы.

Администрация Байдена готовится к насыщенной неделе дипломатических усилий, направленных на предотвращение войны в регионе и заключение соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Однако в воскресенье усилия Белого дома потерпели серьезную неудачу, когда ХАМАС объявил, что отклонил приглашение США, Катара и Египта на последний раунд переговоров по освобождению заложников и прекращению огня, запланированному на четверг.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что Иран принял решение о нападении на его страну. Информацию об этом Тегеран передал Иерусалиму через Венгрию, а именно главу МИД Петера Сиярто.

– Телеканал "Аль-Арабия" заявил, что Иран и "Хезболла" могут начать свою месть Израилю в конце текущей недели. Возможно, атака состоится вечером в четверг или в пятницу, то есть 8 или 9 августа.

– Соединенные Штаты Америки перебросили около дюжины истребителей F/A-18 на базу на Ближнем Востоке.

– Тем временем Россия, по данным СМИ, опрокинула в Иран ракетные комплексы "Искандер" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН".

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