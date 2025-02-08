'Сказки, ложь и бред': в Словакии снова вспыхнули протесты против правительства Фицо. Фото

В пятницу, 7 февраля, в Словакии снова начались акции протеста против правительства премьер-министра Роберта Фицо. На митинги вышли тысячи человек в десятках городов Словакии и за рубежом.

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Об этом сообщило Aktuality. По данным издания, акции протеста продолжаются в более чем 50 городах.

Митинги проходят под лозунгом "Словакия – это Европа". Участники акции выражают свое несогласие с политикой нынешнего правительства, они обеспокоены тем, что нынешнее руководство страны готовит ее выход из Европейского Союза и НАТО и требуют отставки премьера Роберта Фицо.

Акцию протеста в столице страны Братиславе организовала общественная инициатива "Мир для Украины". Организаторы предупреждают, что власти пугают словаков якобы государственным переворотом, поскольку запугивание – это единственное, что они умеют делать, в то же время настоящую угрозу для страны представляет пророссийское правительство Фицо.

"Они пугают словаков государственным переворотом, но никакого переворота не будет. Они пугают их силовыми протестами, но наши протесты мирные и достойные. Они пугают их, потому что ничего другого не знают", – заявили в общественном объединении.

Организаторы назвали такие заявления власти ложью и напомнили, что и сам Фицо, представители правительства и правящей партии постоянно ездят в Москву и сотрудничают с Россией.

"Это просто сказки, ложь и бред. Словаки хорошо знают, что реальная угроза для нашей родины – это премьер-министр, сотрудничающий с нашим врагом", – заявили в общественной инициативе.

По мнению организаторов протестов, правительство Фицо представляет угрозу демократическим ценностям и будущему Словакии в свободной Европе.

"Не разрешим, чтобы в нашей стране доминировали авторитарные практики и пророссийская пропаганда", – заявили организаторы.

Словаки, проживающие за границей, выйдут на протесты также в Праге, Брно, Берлине, Брюсселе, Кракове, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Люксембурге и других городах.

Напомним, что в Словакии массовые протесты продолжаются уже третий месяц. Это явилось ответом на резкий внешнеполитический поворот правительства Фицо от ЕС и НАТО в сторону России. Организаторы призывают пророссийского политика уйти в отставку.

Как сообщал OBOZ.UA:

24 января в Словакии около 100 тысяч человек снова вышли на протесты. Граждане по всей стране потребовали отставки премьер-министра Роберта Фицо.

Митинги с новой силой вспыхнули после того, как 22 января Роберт Фицо созвал Совбез Словакии из-за якобы угрозы "майдана" и "захвата власти" оппозицией. Он запугивал привлечением силовиков к разгону мирных протестов.

Ранее в Словакии более 250 психологов и психиатров обратились к премьер-министру Роберту Фицо с призывом уйти в отставку. Они обеспокоены поведением политика и его публичными выступлениями.

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