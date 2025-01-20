Врет и негативно относится к НАТО, ЕС и Украине: словацкие психиатры призвали Фицо уйти в отставку

В Словакии более 250 психологов и психиатров обратились к премьер-министру Роберту Фицо с призывом уйти в отставку. Они обеспокоены поведением политика и его публичными выступлениями.

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В своем открытом письме профессионалы в сфере психиатрии и психологии обратились к Фицо и как граждане Словакии, говоря об угрозе для демократии в государстве и его международному статусу. В частности, они обратили внимание на то, что премьер не сторонится нападок на семьи представителей оппозиции.

"Ваше политическое поведение характеризуется усилением властно-авторитарного стиля, манипуляцией фактами, ложью, клеветой и нападками на политических оппонентов, журналистов и простых граждан, проявляющих несогласие с вашей политикой", – говорится в письме.

Психиатры и психологи отметили, что политическое поведение Фицо поляризует общество и влияет на его эмоциональное состояние, вызывая разочарование и недовольство значительной части населения Словакии.

"Все больше людей задумываются о том, чтобы покинуть страну не только для работы или учебы, но и по личным причинам. Они не хотят жить в стране, где государственная политика характеризуется таким пренебрежением, издевкой и агрессией", – говорится в заявлении.

Еще больше подписантов письма ужасают внешнеполитические инициативы Фицо, часто прямо противоречащие политике ЕС и НАТО, членом которых является Словакия. А в войне России против Украины он нечетко выражает, кто является жестоким агрессором, а кто – жертвой, которая защищается.

"Вы пренебрежительно отзываетесь о демократически избранном президенте Украины, который третий год ведет неравную войну с оккупантами. Вы без колебаний поедете в Москву и пожмете руку российскому президенту, который несет политическую и моральную ответственность за смерть десятков тысяч человек. Не только военных, но и мирных жителей, в том числе детей, и их похищение. Россия разрушает инфраструктуру страны, атакуя гражданские дома, школы, больницы и театры. Вы также поощряете однопартийцев и партнеров по коалиции предпринимать подобные уступчивые шаги в отношении российского империализма", – отмечают специалисты.

Они отметили, что, похоже, агрессивность и эмоциональная взрывчатость в публичных выступлениях Фицо стали ощутимее после покушения на него. Психиатры осудили этот акт как проявление политического насилия. "Вы, несомненно, испытали опасный для жизни стресс, который может повлиять на ваше функционирование в будущем", – добавили они.

"Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность скорректировать свое политическое поведение, в том числе рассмотреть возможность выхода из высшей политики", – резюмировали подписанты письма.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что наложит вето на финансовую помощь Европейского Союза Украине. Также он выдал, что никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это, по мнению Фицо, повлечет за собой третью мировую войну. Кроме того, он назвал Майдан "государственным переворотом".

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