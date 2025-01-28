Сербию и Словакию знатно 'штормит': что стоит за массовыми протестами против 'друзей Путина' – Вучича и Фицо

Два друга российского диктатора – словацкий премьер Роберт Фицо и сербский президент Александр Вучич – столкнулись с одинаковыми проблемами – массовыми протестами граждан против их политики.

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Акции протеста, одновременно состоявшиеся в десятках городов Словакии, – ответ на резкий внешнеполитический поворот правительства Фицо от ЕС и НАТО в сторону России. Организаторы призывают пророссийского политика уйти в отставку.

Массовые протесты, которые продолжаются в Сербии уже более двух месяцев, переросли во всеобщую забастовку – 24 января, студенты объявили всеобщую забастовку против правительства президента Александра Вучича. К ним присоединились преподаватели университетов, учителя школ, юристы, представители многих компаний, кафе, ресторанов, кинотеатров и СМИ.

О том, что происходит сегодня в Словакии и Сербии, – в материале OBOZ.UA

Нас будет все больше и больше

В Словакии усиливаются протесты против российской направленности премьера Фицо. Десять тысяч демонстрантов собрались на центральной площади словацкой столицы с плакатами против сближения политики премьер-министра Роберта Фицо с Россией. По оценкам, в протестах по всей стране приняли участие не менее 100 000 человек, что для 5-миллионной страны достаточно мощно. Протестующие скандировали "Довольно Фицо", "Мы – Европа" и "Нас будет все больше и больше".

Акции протеста, одновременно состоявшиеся более чем в 20 городах Словакии, были организованы общественной организацией "Словакия – это Европа" в ответ на резкий внешнеполитический поворот в сторону Москвы правительства Фицо с момента его вступления в должность в октябре 2023 года. В дополнение к требованиям более прозрачной внешней политики организаторы призвали Фицо уйти в отставку.

Последней каплей, заставившей словаков массово выйти на улицы, стало заявление депутата от партии Фицо Smer Тибора Гашпара, который 17 января на словацком телевидении прямо заявил, что "дверь должна оставаться открытой для ситуации, когда мы в конце концов можем рассмотреть такое резкое решение, как выход из ЕС". Роберт Фицо фактически поддержал своего однопартийца. Подобные настроения, которые недавно были немыслимы для основных политиков страны, подтолкнули ориентированных на Запад словаков к активным акциям протеста. Ситуация в Словакии настолько наэлектризована, что уже заговорили и о варианте введения чрезвычайного положения в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку словацким протестующим, разместив фотографию демонстрации в соцсети X с комментарием на словацком: "Братислава – это не Москва. Словакия – это Европа".

Украина и еще "кто-то"

Руководство Словакии сходит с ума от возможности потерять власть. В преддверии запланированных проевропейских протестов промосковская правящая коалиция организовала экстренное заседание Совета безопасности страны, чтобы рассмотреть то, что, как он утверждает, является "организованной эскалацией внутренней напряженности, направленной из-за границы". Роберт Фицо заявил, что беспорядки "финансировались из-за границы и были связаны со словацкой оппозицией".

Ссылаясь на информацию спецслужб, Фицо утверждает, не предъявляя никаких доказательств, что в Словакии есть группа неизвестных экспертов, которые помогали в протестах в Украине в 2014 году и в Грузии в прошлом году. На все это большинство словаков возмущаются и говорят, что такие заявления премьер-министра о "перевороте, организованном иностранными государствами", – крик отчаяния, а ЕС остается препятствием для Фицо в его попытках авторитарного захвата страны.

Снова Фицо, снова протесты

Роберт Фицо может во второй раз потерять власть из-за массовых протестов словаков. Политик уже занимал пост премьера в правительстве в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Оппоненты уже обвиняли его в создании мафиозных структур в государственных органах власти и узурпации власти.

В свое время убрать пропутинского политика от власти в Словакии удалось только благодаря протестам, которые вспыхнули в 2018 году из-за убийства местного журналиста-расследователя и его невесты. Ян Куцяк изучал коррупцию, связанную с правительством Фицо, субсидиями ЕС и итальянской мафией. 21 февраля 2018 года его вместе с невестой застрелили наемные убийцы. Во время крупнейших в стране демонстрации со времен революции, свергшей коммунизм в 1989 году, десятки тысяч словаков вышли на улицы и заставили Фицо и его министров подать в отставку.

В 2022 году Национальное уголовное агентство (НАКА) Словакии выдвинуло обвинение экс-премьеру в коррупционной деятельности. Утверждалось, что во время своего второго премьерского срока Фицо создал преступную группировку, использовавшую полицию и налоговый департамент для атак на политических соперников. Однако и по сей день этот пророссийский политик находится на свободе, а не за решеткой.

Самые массовые протесты со времен Милошевича

Массовые протесты, продолжающиеся в Сербии уже более двух месяцев, переросли в конце прошлой недели во всеобщую забастовку – 24 января студенты объявили всеобщую забастовку против правительства президента Александра Вучича. К ним присоединились преподаватели университетов, школьные учителя, юристы, представители многих компаний, кафе, ресторанов, кинотеатров и СМИ. Нынешние протесты в Сербии даже более масштабны, чем 24 года назад, когда сербы бастовали против тогдашнего авторитарного президента Слободана Милошевича. В них, по данным белградского агентства по мониторингу митингов, участвует до 55 тысяч человек.

Формально протестующие требуют уголовной ответственности за трагедию 1 ноября, когда в результате обвала бетонного козырька на железнодорожном вокзале во втором по величине городе Сербии Нови-Сад погибли 15 человек, включая детей. Фактически сегодня протестующие выступают за смену власти в стране.

Вучич обвиняет Запад

На этом фоне Александр Вучич обвинил Запад в попытках устроить в республике "цветную революцию", в которую, по его словам, уже "вложены миллиарды евро". Президент Сербии заявил, что иностранные агенты уже сейчас призывают студентов парализовать жизнь в стране.

Нынешние протесты не первые за последнее время. Так, 10 августа прошлого года в Сербии начались протесты против проекта по добыче лития. Александр Вучич предсказуемо заявил, что протестующие при поддержке Запада собираются устроить в Сербии "цветную революцию". Причем, по его словам, эту информацию ему передали представители российских спецслужб.

За протестами может стоять Кремль

Старший научный сотрудник Atlantic Council Адриан Коротницкий в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA заявил, что за протестами может стоять Россия, ведь в них активное участие принимают одиозные представители сербской элиты, у которых открыто пророссийские взгляды.

За последнее время президент Вучич сделал несколько заявлений и шагов, которые могли не понравиться России. Так, он заявил, что по требованию США необходимо выкупить долю "Газпрома" у компании NIS (нефтяная индустрия Сербии – 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"), что очень сильно снизит влияние Москвы в стране. Кроме того, Сербия в начале этого года внезапно разорвала почти все заказы на поставку оружия из РФ. Причиной этого решения стали европейские санкции против России. Третий удар со стороны Сербии был зафиксирован ранее. Сербы продали Украине через третьи страны сотни миллионов единиц оружия и боеприпасов. Президент Вучич публично подтвердил, что Сербия действительно экспортировала боеприпасы в США, Испанию, Чехию и другие страны на общую сумму 800 миллионов евро.

Насколько верно предположение о российском следе в нынешних протестах в Сербии, пока сказать трудно. Но уже имеем смену риторики сербской власти по отношению к России. Так, официальный Белград уже не отнимет у РФ "Нефтяную индустрию Сербии" и не будет делать ничего без договоренности с российской стороной, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

Люди устали от этих режимов

"В Словакии и Сербии люди недовольны нынешними режимами из-за их коррумпированности и расхождения в целях как внешней политики, так и внутренней, которые ставят перед собой власть с одной стороны и граждане этих стран – с другой" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ. UA выразил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

В Словакии, по мнению дипломата, определенным толчком для еще большего недовольства правительством Фицо стал рост цен на электроэнергию и газ. Это произошло потому, что Роберт Фицо проводил заведомо неправильную политику. Цены на энергоносители в Словакии формировались в первую очередь за счет дешевого российского газа, поступающего через Украину. Соглашение было прекращено, потому что оно дает большие доходы России, а мы не можем во время войны кормить российскую военную машину нашими деньгами и человеческими жизнями. Об этом Украина заранее сообщала.

"При этом газ – это триггер, толчок. Главная же причина – словаки начали осознавать, что это правительство живет за счет людей, правительство коррумпированное и политически предательское. То есть фундамент всего протеста – несогласие с политикой Роберта Фицо, который отгораживается от связей в ЕС и НАТО и от помощи Украине, демонстрируя свою лояльность к Москве. Который сознательно не сделал конверсию поставок газа и поэтому поставил страну в плохую экономическую ситуацию. Еще один триггер – это все большее узурпирование власти со стороны Фицо за счет средств массовой информации, за счет ограничений гражданских прав, за счет изменений законодательства и покрытия коррупции. Я не исключаю, что ситуация уже достаточно сильно идет вперед и внеочередные выборы пройдут уже этой весной", – отмечает Андрей Веселовский.

Что касается заявлений о "госперевороте" и намек на Украину, то, по мнению Андрея Веселовского, все авторитарные правители на определенном этапе, чтобы спастись от недовольства граждан, говорят, что граждане хорошие, это там негодяи, за границей. Они хотят вас обмануть, и они хотят меня хорошего свергнуть. Это и делает Фицо, говоря, что это там украинцы прислали своих агентов и они вас подстрекают. Но как можно подстрекнуть десятки тысяч, если нет причин для этого?

"Суть в том, что 100 тысяч для Словакии – это все равно, что миллион для Украины. Страна же небольшая. При этом основные крупные города встали в протестах. Выходят прекрасно понимающие люди, которые чувствуют, что их обманывают, что под политическим лозунгом им продают совсем не ту жизнь, которая бы их устраивала. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что на самом деле виновато конкретное правительство, которое резко пытается изменить в целом направление политики Словакии, при этом ограничивает права граждан", – подчеркнул Андрей Веселовский.

В Сербии, по мнению дипломата, из-за трагических событий прошлого года, когда из-за некачественного ремонта инфраструктуры погибли люди, граждане наконец-то осознали, что имеют дело со сращением мафии с правительством. Что ими уже пару десятков лет правят люди, которые врут половине граждан, что они идут в ЕС, и плохие те, кто это не поддерживает. Другим врут, что они против ЕС, потому что ЕС хочет их поработить и оторвать от родной России. Таким образом, происходит "поляризация" населения, которым проще управлять.

Андрей Веселовский считает, что ожидать обострения ситуации в Сербии, не стоит. Демократическая оппозиция не склонна к таким действиям. Так что это будет скорее такое давление, к которому прибавится экономическое давление Европейского Союза.

"Нынешнее правительство во главе с президентом Вучичем много лет сидит на нескольких стульях одновременно. Он хвалит Трампа, когда тот выиграл выборы, он хвалит Путина, когда диктатор придет и откроет очередной памятник, он хвалит ЕС и Германию, когда они делают инвестиции в производство лития, он хватит Китай за инвестиции. И в то же время все они плохие. Трамп – потому что американский империалист, Германия – потому что она воевала против Сербии, а в России не все хорошо, потому что она воюет с Украиной", – считает Веселовский.

Действия Вучича в направлении уменьшения российского влияния в Сербии, по словам дипломата, напоминают танец. Шаг вперед, шаг назад. И так долгое время.

"По моему мнению, во времена Трампа он не может продолжаться вечно, пример Колумбии говорит об этом. Ведь одна из задач американской политики сейчас – избавить Европу от энергетической зависимости от России. И потому они будут этого добиваться всеми способами. Сегодня Сербия питается энергией за счет российского газа и нефти. За это она вынуждена была расплатиться своими мощностями переработки и перекачки газа. Крупнейшая сербская компания в этой области фактически является российской. Недавно Европейский Союз и американцы потребовали: пока эта компания будет российской, она будет под нашими санкциями, но вы тогда не сможете брать у нее энергоносители", – констатировал Андрей Веселовский.