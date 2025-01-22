Фицо созывает Совбез Словакии через 'группу экспертов', якобы причастных к Революции Достоинства в Украине: что происходит

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает Совбез на четверг, 23 января, из-за угрозы "майдана" и "захвата власти" оппозицией. Заседание Совбеза будет проходить в расширенном формате с участием президента Словакии Петера Пеллегрини и руководства парламента.

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Об этом пишет словацкое издание "Teraz.SK". Отмечается, что на заседании обсудят данные SIS (спецслужба страны Slovenská informačná služba. – Ред) о "массовых протестах" и "свержении правительства", которые якобы предстоят в ближайшее время.

Фицо заявил, что на территории Словакии действует "экспертная группа", которая якобы занималась событиями в Грузии, а также революцией достоинства в Украине, а финансируют ее Соединенные Штаты Америки.

По его словам, участники этой организации планируют "положить конец мирному протесту путем захвата правительственных зданий, парламента и президентского дворца". Сейчас за ними ведется серьезное наблюдение, отметил премьер.

Фицо заявил, что в случае протестов будут привлечены силовики.

"В нормальном демократическом правовом государстве силовики вмешиваются, потому что это нарушение закона, даже в некоторых случаях нарушение уголовного закона. Приезжают силы, которые предназначены для этого, и, конечно, начинают наводить порядок", - сказал Фицо.

По словам премьера, на Совбезе введут превентивные меры по предотвращению эскалации. Среди них – усиленный надзор за правительственными зданиями.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во вторник, 21 января, парламент Словакии собрался для рассмотрения вопроса объявления импичмента Роберту Фицо Премьер Словакии в ходе заседания представил "секретный отчет", в котором, как утверждают депутаты, содержались обвинения в адрес его оппонентов в подготовке Майдана. Однако глава правительства лично зачитал только половину упомянутого отчета и покинул здание парламента.

Перед этим в Словакии более 250 психологов и психиатров обратились к премьер-министру Роберту Фицо с призывом уйти в отставку. Они обеспокоены поведением политика и их публичными выступлениями.

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