Требование – отставка Фицо: в Словакии на протесты вышли десятки тысяч людей. Фото и видео

В пятницу, 24 января, в Словакии около 100 тысяч человек вышли на протесты. Граждане по всей стране требуют отставки премьер-министра Роберта Фицо.

Видео дня

В столице Словакии Братиславе на митинге, по данным организаторов, собралось около 60 тысяч человек. Меньшие города также сообщили о неожиданно большом количестве участников, пишет Denník N.

"Словакия является несокрушимой страной. Мы победили фашизм и коммунизм. Свобода и демократия победили в Словакии, и мы не позволим их забрать", – заявил в Братиславе Федор Блащак, директор Фонда "Открытое общество".

В Ружомбероке активисты скандировали "Словакия – это Европа" во время шествия по городу. Организаторы объявили, что если Роберт Фицо не подаст в отставку в течение двух недель, то в Ружомбероке состоится еще один протест.

В других городах люди также скандировали "Хватит Фицо", "В отставку", "Фицо в Россию", держа в руках флаги Евросоюза и плакаты "Словакию нужно продезинфицировать" и "Словакия – часть Европы".

В Братиславе к толпе обратилась этнолог Александра Битушикова. "Премьер-министру этой страны удалось пересечь мать всех красных линий – он прилетел в Москву и пожал руку военному преступнику", – сказала она.

По словам женщины, больше невозможно не выходить на площади. Она добавила, что люди не должны бояться, а протестовать следует вежливо и в рамках закона.

В городе Трнава выступил историк и бывший кандидат в президенты Патрик Дубовский, который рассказал о своих визитах в Украину и Грузию.

"Люди там хотят жить в свободном мире, а не под властью Путина. Но наше правительство едут в Москву и говорит о российской нефти", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января парламент Словакии собрался для рассмотрения вопроса объявления импичмента пророссийскому премьер-министру страны Роберту Фицо. Последний в ходе заседания зачитал "секретный отчет", в котором, как утверждают депутаты, содержались обвинения в адрес его оппонентов в подготовке Майдана.

На 23 января Фицо созвал Совет безопасности из-за угрозы "майдана" и "захвата власти" оппозицией. Он заявил, что на территории Словакии действует "экспертная группа", которая якобы занималась событиями в Грузии, а также Революцией достоинства в Украине, а финансируют ее Соединенные Штаты Америки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!