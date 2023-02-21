"Ситуация может выйти из-под контроля": в Китае заявили об озабоченности войной в Украине

В Китае высказали "глубокую обеспокоенность" тем, что конфликт в Украине "выходит из-под контроля". Там призвали все причастные страны прекратить разжигать огонь, обвинять КНР и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань"".

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Такое заявление сделал 21 февраля министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая с программной речью на открытии конференции по безопасности, сообщает CNN. О такой "обеспокоенности" он заговорил накануне визита высокопоставленного дипломата Китая Ван И в Москву на этой неделе.

"Китай глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля", – подчеркнул Цинь.

Напомним: 18 февраля главный советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И заявил, что КНР приготовила "мирный план" для окончания войны в Украине. Документ будет опубликован в ближайшие дни, по случаю трагической даты 24 февраля – ровно год после полномасштабного вторжения российской армии.

Дипломат пояснил, что Пекин видит перспективу только в дипломатических переговорах.

В то же время издание Bloomberg сообщило, что анонсированный на днях Китаем "мирный план" для Украины может содержать призыв прекращения огня и одновременно – остановки предоставления военной помощи защищающемуся от российской агрессии Украинскому государству. Пекин, уже де-факто избравший сторону в российско-украинском конфликте, пытается убедить мир в собственной нейтральности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи. Она может быть направлена на поддержку агрессии против Украины;

– президент Украины Владимир Зеленский считает, что миру может грозить Третья мировая война, если Китай будет помогать стране-агрессору России вести против украинского государства войну. Он надеется, что Пекин сохранит в этом вопросе прагматическую позицию.

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