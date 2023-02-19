Блинкен: Китай рассматривает возможность поставки РФ летального оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи. Она может быть направлена на поддержку агрессии против Украины.

Видео дня

Соответствующее заявление американский чиновник сделал в интервью американскому телеканалу NBC. Он напомнил, что Китай длительное время поддерживал РФ, политически, экономически, а предоставляя нелетальное оборудование.

Блинкен выразил обеспокоенность намерениями Китая предоставлять государству-террористу еще и летальное оружие.

"И я четко заявил, что это приведет к серьезным последствиям, в частности в наших отношениях. Об этом говорил и президент Байден во время своих нескольких встреч с Си Цзиньпином", – подчеркнул Блинкен.

Также он раскритиковал позицию Пекина, который пытается "усидеть на двух стульях" в вопросе российской агрессии против Украины.

Американский чиновник отказался уточнять, о чем именно идет речь, но добавил, что "есть разные виды летальной помощи, которую они (Китай) по крайней мере обсуждают передать, в том числе оружие".

Напомним: на полях Мюнхенской конференции по безопасности Блинкен провел встречу с высокопоставленным дипломатом Китая Ван И. Американский политик довольно резко предупредил Пекин о последствиях оказания материальной поддержки России.

"Нам кажется, что китайцы пытаются добиться и того, и другого. С одной стороны, заявляя, что хотели бы способствовать миру и стабильности в Украине, а с другой – предпринимая эти тревожные шаги для поддержки агрессивной войны России", – подчеркнул высокопоставленный чиновник Госдепартамента, общаясь со СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит колоссальную ошибку, если решит предоставить помощь России в войне с Украиной. Он также призвал к всеобщему признанию РФ спонсором терроризма;

– Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессии России против Украины. Именно этого от Пекина ожидает Киев, ведь так Китай подтвердит свою приверженность основополагающему принципу нерушимости границ государств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!