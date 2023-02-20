Китайский 'мирный план' будет содержать призывы к прекращению огня и военной помощи Украине — Bloomberg

Анонсированный на днях Китаем "мирный план" для Украины может содержать призыв прекращения огня и одновременно - остановки предоставления военной помощи защищающемуся от российской агрессии Украинскому государству. Пекин, уже де-факто избравший сторону в российско-украинском конфликте, пытается убедить мир в собственной нейтральности.

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"Мирные предложения" Китая уже вызвали скепсис со стороны США и Европы, в то же время существует риск, что они "подтолкнут" к действиям колеблющихся членов ООН, в частности, среди стран глобального Юга. Об этом пишет Вloomberg.

Свои "предложения о мире" Китай намерен объявить после того, как около года назад заявил о "безграничном партнерстве" с Россией. Теперь же в Пекине решили играть роль "нейтрального игрока", способного приблизить конец разрушительной войны в Европе.

Китайский "мирный план", напоминает издание, анонсировал заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам КНР Ван И во время Мюнхенской конференции по безопасности. Вскоре после этого стало известно о планах китайского дипломата посетить Москву. Это происходит на фоне обвинений Пекина со стороны США в том, что Китай может рассматривать предоставление военной помощи государству агрессору. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, уточнив, что пока "они еще не перешли эту черту".

Просочившаяся в медиа информация о "перепалке" между представителями Китая и США в Мюнхене, пишет Вloomberg, показала глубину проблем в отношениях между этими двумя государствами. И война в Украине и для Пекина, и для Вашингтона стала краеугольным камнем при формировании глобальных нарративов по мере увеличения "усталости от войны" в мире.

"Я не сомневаюсь в стремлении Пекина к миру, но в то же время это предложение кажется невероятным. Чтобы заслуживать доверия, Китай должен рассматриваться как независимый посредник. Тем не менее, Китай явно выбрал сторону в этом конфликте", — убежден Рафаэлло Пантуччи, старший научный сотрудник Королевского Объединённого института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.

О том, чью сторону в российско-украинской войне выбрал Китай, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Китая Си Цзиньпин ни разу не разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским. В то же время, с российским диктатором Владимиром Путиным у него было минимум четыре разговора.

К тому же Пекин также неоднократно так или иначе пытался оправдать некоторые заявленные Кремлем причины для вторжения, прежде всего - якобы стремление Москвы остановить расширение НАТО на восток. Хотя в этих заявлениях китайские власти подчеркивали, что Китай, мол, не поддерживает само вторжение.

"Однако за несколько месяцев цена для Пекина выросла. Помимо краткосрочного ущерба для мировой экономики, Китай также все чаще рассматривается в США и Европе как стратегический конкурент, которого необходимо сдерживать, в том числе, и в его амбициях по установлению контроля над Тайванем. Эта перспектива делает Пекин более уязвимым для всестороннего экспортного контроля, инвестиционных ограничений и других мер, которые могут помешать долгосрочным перспективам роста", – пишет издание.

Анонсировав свой "мирный план", в Китае не стали вдаваться в его подробности. Ван И лишь подчеркнул, что он будет включать призывы к уважению территориальной целостности, защите ядерных объектов и противодействию использованию биохимического оружия.

Подобный анонс сразу же вызвал определенный скептицизм в Европе, а также подозрения в том, что Пекин может настаивать на территориальных уступках со стороны Украины как условие прекращения боевых действий.

Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сразу же заявила, что вывод российских войск из Украины должен быть условием любой мирной сделки.

"В справедливом мире агрессор не может получить вознаграждение", — сказала она.

В то же время источники издания подчеркнули: в китайском мирном плане содержатся призывы не только к прекращению огня, но и к остановке военной помощи Украине.

"Знакомые с планом европейские официальные лица, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что ожидается, что в него будут включены призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину. Они сказали, что США и их союзники думают, что Путин может сделать аналогичные замечания во время выступления во вторник в Москве, и потенциально могут предложить проект резолюции Организации Объединенных Наций спустя ровно год после 24 февраля, чтобы конкурировать с резолюцией, поддержанной сторонниками Украины, требующими, чтобы Россия вывела войска и прекратила боевые действия", – отмечено в статье.

Опасения США и их союзников в Европе вызывает не возможный успех китайского мирного плана (это как раз они считают маловероятным), сколько то, что это предложение может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН. Многие страны за пределами США и Европы ранее отказались присоединиться к санкциям против России и призвали к переговорам и возможному прекращению огня. В то же время прошлые попытки посредничества провалились.

В то же время продолжение и усиление поставок оружия и боеприпасов, а также техники в Украину становится все более важным. Ведь запасы боеприпасов у украинской армии истощаются из-за интенсивных боевых действий.

"Для Китая мирное предложение помогает представить Си Цзиньпиня как мирового государственного деятеля, а также формирует результат, который поможет Пекину. Некоторые китайские участники конференции были удивлены тем, как США и их союзники смешивают в одну кучу Китай и Россию, и подчеркнули необходимость противодействия этому нарративу", – пишет Вloomberg.

По данным издания, хотя Китай оказывает дипломатическую поддержку Путину с момента вторжения, в последнее время китайские дипломаты пытаются в некотором роде дистанциироваться от Москвы. Так, в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в начале января новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган подчеркнул: отношения двух стран основываются на "трех нет": никаких союзов, никакой конфронтации и никаких преследований какой-либо третьей стороны.

Ван И, который занимает более высокое положение в системе управления Китая, чем Цинь Ган, также делал подобные заявления во время выступления в Мюнхене. Даже обвиняя США в "обвинении и даже принуждении" в отношении связей Китая с Россией. Он также подчеркнул, что Китай и Россия не являются союзниками и не собираются объединяться против кого-либо.

"По словам Ван Хуэйяо, основателя Центра изучения Китая и глобализациив Пекине, упор на отсутствие альянса показывает, что Пекин корректирует свою политику в отношении России, и на это не обращают внимания в США и Европе. Чжоу Бо, старший полковник в отставке, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа, сказал, что "безграничная дружба" — это просто "риторика", и ее не следует понимать буквально", – пишет издание.

"Запад был очень встревожен описанием "безграничной дружбы. Я действительно удивлен, почему они так чувствительны к этому", — заявил после визита в Мюнхен Чжоу Бо, добавив, что Пекина, мол, естественно развивать хорошие отношения с соседними странами.

Издание напоминает, что в отчете Мюнхенской конференции по безопасности в этом году сделан вывод о том, что российская агрессия против Украины показывает, что демократии должны защищаться от авторитарных ревизионистов, при этом почти в каждой главе упоминается Китай.

"На публичной панели Яо Юньчжу, генерал-майор Народно-освободительной армии Китая в отставке, выступила против этой характеристики. Отвечая на вопрос об опасениях по поводу прозрачности ядерного оружия в автократических странах, она отвергла эту формулировку. "Это не должно быть "демократическое ядерное оружие против авторитарного ядерного оружия", — сказала она. "Вместо этого это должно быть "ядерное оружие против нас, людей", – пишет Вloomberg.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай должен сохранять прагматическую позицию и не помогать стране-агрессору России вести против украинского государства войну. В противном случае мир может оказаться на пороге Третьей мировой войны.

Зеленский рассчитывает на то, что официальный Пекин прислушается к его просьбам. Он напомнил, что Китай всегда выполнял свои обязательства. К тому же мирный план, который готовит Украина, содержит пункт о гарантиях крупных государств, включая Соединенные Штаты Америки и Китай, для защиты мировой безопасности.