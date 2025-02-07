Сирия может позволить России сохранить свои базы на территории страны, но есть условия: министр обороны раскрыл подробности

Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра допустил сохранение военных баз РФ в стране. Он намекнул, что условием может стать выдача бывшего президента страны Башара Асада, который получи убежище в России.

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Такое заявление Мурхаф Абу Касра сделал в интервью американской газете The Washington Post, опубликованном 7 февраля. По его словам, новые власти Сирии готовы сохранить базы РФ, если соглашение с Москвой будет отвечать интересам Дамаска.

На вопрос о том, будет ли РФ разрешено сохранить свой военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, Абу Касра ответил: "Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да".

Отношение РФ к новому правительству в Сирии "значительно улучшилось" после падения президента Башара Асада в декабре, и Дамаск сейчас оценивает требования Москвы, заявил Абу Касра.

Как отмечает The Washington Post, слова сирийского министра свидетельствует о резких переменах среди бывших повстанцев, входящих в состав правительства.

До недавнего времени боевики-повстанцы, такие как и Абу Касра, ключевой лидер движения, подвергались постоянным бомбардировкам со стороны военных самолетов РФ.

Но "в политике нет постоянных врагов", сказал он о Москве, некогда самом могущественном союзнике диктатора Башара Асада.

При этом Абу Касра отказался прямо подтвердить сообщение Reuters о том, что новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа запрашивал у российской делегации экстрадиции Асада во время переговоров 28 января. В то же время министр сказал, что вопрос привлечения диктатора к ответственности действительно поднимался.

"Когда Башар Асад решил отправиться в Россию, он думал, что нам невозможно достичь соглашения" с россиянами. Возможно, отношения с ними будут восстановлены таким образом, чтобы это в первую очередь отвечало интересам Сирии, а затем их интересам", – сказал он.

Абу Касра говорил из своего кабинета в здании министерства обороны, одетый в синий костюм без галстука, пишет WP.

По образованию инженер сельского хозяйства, он служил первым лейтенантом в армии Асада, прежде чем вступил в ряды повстанцев, а затем присоединился к Джабхат ан-Нусре, бывшему ответвлению "Аль-Каиды".

Министр рассказал, что выбрал эту группу в 2013 году, поскольку она выставила лучших бойцов, а не по идеологическим причинам. Сирия тогда была в агонии полномасштабной гражданской войны, после того как правительство Асада начало жестокое подавление в основном мирного восстания, которое началось во время Арабской весны, напоминает газета.

Теперь министерство Абу Касры берется за монументальную задачу по восстановлению раздробленной армии в Сирии, глубоко травмированной более чем десятилетием кровопролития.

Дамаск также рассматривает оборонные соглашения с несколькими странами и вступает в деликатные переговоры как с США, так и с Турцией по статусу их военных баз, размещенных в Сирии, рассказал министр.

Перед первой после падения Асада поездки дипломатов РФ в Дамаск, Bloomberg со ссылкой на источник в Москве сообщило, что что попытки России договориться с с новыми властями Сирии о сохранении военных баз зашли в тупик.

По итогам переговоров власти Сирии заявили, что потребовали от Москвы признать "прошлые ошибки" и выплатить компенсацию. По данным Reuters сообщил, что новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о необходимости экстрадиции Асада.

Делегация, которую возглавлял замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, не стала комментировать, обсуждали ли стороны статус Асада.

"Мы выразили благодарность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель", – заявил Богданов о переговорах с Шараа 28 января.

Как известно, военные базы в Сирии важны Кремлю для сохранения влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на "Конференции для оглашения победы сирийской революции" объявил себя президентом на время "переходного этапа" в стране.

3 февраля аш-Шараа сказал, что проведение выборов президента в Сирии будет продолжаться от четырех до пяти лет, поскольку необходимо построить и восстановить инфраструктуру, нужную для этого.

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