В Сирию впервые после падения режима Асада прибыла делегация российских чиновников

В сирийскую столицу Дамаск прибыла делегация российских чиновников. Это стало первым подобным визитом после того, как в декабре 2024 года режим Башара Асада был свергнут.

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Официально о визите сообщает агентство АР, однако его детали пока не разглашаются. Среди членов делегации – заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Полуофициальное сирийское издание Al Watan сообщило, что российские дипломаты планируют встречи с Ахмадом аш-Шараа, фактически возглавляющим страну, а также с министром иностранных дел Сирии. Официальной реакции со стороны временного правительства Сирии на визит пока не последовало.

Этот визит является первым после того, как в декабре 2024 года, в результате наступления повстанцев во главе с Ахмадом аш-Шараа, режим Асада в Сирии потерпел крушение. Асад вынужден был найти убежище в России.

Новые власти Сирии не разорвали отношения с Москвой и не заставили российские войска полностью покинуть базы в Сирии.

После этого Россия опрокинула свои войска и технику к авиабазе Хмеймим вблизи Латакии, что явилось главным центром ее военного присутствия в стране. Российские войска продолжают контролировать ключевые объекты, в частности, военно-морскую базу в Тартусе, и пока нет признаков, что Россия готовится эвакуировать свои базы из Сирии.

Напомним, новые власти Сирии, возглавляемые исламистами, ввели запрет на ввоз товаров из Российской Федерации, Ирана и Израиля. Ранее Дамаск ввел запрет на въезд в страну иранцев и израильтян.

В то же время, Сирия заинтересована в поставке ряда украинских продуктов, в частности муки, масла и сахара. Украина уже начала помогать Дамаску продовольствием в рамках инициативы Grain from Ukraine.

Как сообщал OBOZ.UA, после падения режима Асада в Сирии новые власти также приняли изменения в школьную программу, которая имеет заметный исламский акцент. Были изъяты упоминания о доисламских божествах, теории эволюции, отменены предмет "национальное ведение" и добавлены исламские или христианские религиозные дисциплины.

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