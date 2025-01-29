В среду, 29 января, стало известно о том, что между новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа и представителями Кремля прошли переговоры. На них, в частности, от РФ потребовали выдачу бывшего президента Башара Асада. Речь также шла о компенсации ущерба, сумма которого пока неизвестна.

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Об этом сообщило издание Reuters. Журналисты ссылаются на сирийское агентство Sana и свои источники в стране.

"Новый лидер Ахмед аль-Шараа попросил Россию выдать ему бывшего президента Сирии Башара аль-Асада. Он сбежал в Москву, когда его свергли повстанцы Шараа в декабре. Кроме того, Дамаск также хочет, чтобы РФ, поддерживавшая Асада в гражданской войне в стране, восстановила доверие с помощью "конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление", – говорится в сообщении.

Как отмечают журналисты, по просьбе подтвердить, просили ли Россию вернуть Асада и выплатить компенсацию, пресс-секретарь диктатор Дмитрий Песков не дал никаких комментариев.

Следует напомнить, что РФ, чьи войска и военно-воздушные силы годами поддерживали Асада против сирийских повстанцев, стремится сохранить свою военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим вблизи портового города Латакия. Утрата этих объектов нанесет серьезный удар по ее способности распространять свою власть в регионе.

Ранее фактический новый лидер Сирии, возглавивший наступление оппозиции и свергший Башара Асада, Ахмед аш-Шараа (известный как Абу Мохаммед аль-Джулани) заявил, что хочет сохранить отношения с Москвой. Он назвал Россию "второй мощнейшей страной в мире".

Накануне, 28 января, стало известно о том, что Сирия требует от страны-террористки России выплатить компенсацию и признать "прошлые ошибки". Соответствующие заявления прозвучали во время визита делегации РФ в Дамаск после падения режима диктатора Башара Асада 28 января.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Абу Мухаммед аль-Джулани (Ахмед аль-Шараа) достиг соглашения с другими группами по объединению в одну силу под руководством минобороны. Таким образом, повстанческие группировки будут распущены, а из них сформируют новую армию.

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