Лидер повстанцев Сирии назначил себя президентом страны, но только на переходный период

Лидер группировки сирийских повстанцев "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмед аш-Шараа объявил себя президентом Сирии на время "переходного этапа" в стране. Заявление прозвучало на "Конференции для оглашения победы сирийской революции", в которой, кроме аш-Шараа, приняли участие министры временного правительства, избранные в "Хайят Тахрир аш-Шам" еще в декабре.

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Как отмечает Reuters, ранее о "конференции" публично не было объявлено. Однако уже после мероприятия "фактического лидера Сирии и нового президента" Ахмеда аш-Шараа поздравили в ряде стран. А во время мероприятия в столице Сирии Дамаске "была слышна праздничная стрельба".

Аш-Шараа на должности "будет исполнять обязанности президента Сирийской Арабской Республики и будет представлять ее на международных форумах". Он также получил полномочия сформировать временный законодательный совет на переходный период.

Объявив себя президентом, аш-Шараа сказал, что первоочередной задачей его и законодательного совета в Сирии будет "заполнение вакуума в правительстве легитимным и законным путем".

Он также призвал предотвращать проявления мести государственным институтам – прежде всего армии и силам безопасности, – которые "должны быть восстановлены".

По словам аш-Шараа, политический переход, включая "национальные собрания, избрание инклюзивного правительства и возможные выборы" может длиться до четырех лет.

В свою очередь, новый законодательный совет будет выполнять свои задачи "до принятия новой Конституции" страны.

Парламент, избранный во времена диктатора Башара Асада, официально распущен. Также объявлено о роспуске партии Асада и его аппарате государственной безопасности.

Ахмед аш-Шараа, также известный как Абу Мухаммад аль-Джулани (именно под таким именем он воевал), 1982 года рождения, был последователем Абу Мусаба аз-Заркави, известного деятеля джихадистского движения. Поэтому был арестован американцами и содержался в лагере Букка, но вышел на свободу в 2008 году. Именно он стал основателем организации "Исламское государство Ирака". По приказу этой организации был отправлен в Сирию, для организации дочерней структуры.

В 2012 году аль-Джулани сформировал организацию "Джабгат ан-Нусра", которая быстро поглотила целый ряд джихадистских групп и заняла господствующие позиции среди джихадистов. Однако аль-Джулани отказался подчиняться ИГИЛ и приносить присягу Абу Бакру аль-Багдади. Филиал "Аль-Каиды" в Сирии, которым руководил повстанец, воевала сразу на несколько фронтов, в том числе и против ИГИЛ. А в 2017 году аль-Джулан стал военным амиром новой организации "Хаят Тахрир аш-Шам".

Сегодня Ахмед аль-Шараа требует от российского Кремля выдачу бывшего президента Башара Асада и компенсацию ущерба, сумма которого пока неизвестна.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча украинской делегации во главе с Андреем Сибигой и аш-Шараа состоялась в Дамаске 30 декабря 2024 года. На встрече обсуждалось возобновление двусторонних отношений.

Также аль-Джулани достиг соглашения с другими группами по объединению в одну силу под руководством минобороны. Таким образом, повстанческие группировки будут распущены, а из них сформируют новую армию страны.

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