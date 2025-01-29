Переговоры России и Сирии зашли в тупик, россияне эвакуируют военную технику из порта Тартус – ISW

В Сирию накануне, 28 января, прибыла первая после падения режима диктатора Башара Асада официальная делегация из России. Российские чиновники приехали в Дамаск, чтобы договориться о сохранении российского присутствия на авиабазе Хмеймим и в морском порту Тартус.

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При этом уверенности в успешности переговоров у России, похоже, нет: спутники фиксируют, что российские военные продолжают эвакуацию военного имущества из порта Тартус. О ситуации и перспективах ее развития пишет Институт изучения войны (ISW).

В состав российской делегации, прибывшей накануне в Сирию для переговоров с новой сирийской властью по поводу российского присутствия в Тартусе и Хмеймиме, вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и специальный представитель президента РФ в Сирии Александр Лаврентьев. Они, сообщило агентство Reuters, должны встретиться с новым сирийским правительством на этой неделе.

Официально в России поездку в Дамаск объясняют стремлением к "укреплению российско-сирийских исторических отношений на основе общих интересов", что в переводе с российского новояза означает попытки Москвы выторговать себе разрешение сохранить военное присутствие на территории страны. Источник Bloomberg в РФ сообщил, что Россия пытается сохранить доступ к авиабазе Хмеймим и порту Тартус, поскольку переговоры с новым правительством Сирии "застряли".

Поездка официальной российской делегации в Дамаск вызвала оживление среди российских "военных блогеров": они принялись рассуждать о том, что Сирия вовсе не является первым или даже вторым приоритетом России и призвали не верить "стандартным фразам" российских или сирийских чиновников о сотрудничестве.

Особого оптимизма по поводу успеха запланированных переговоров в российской блогосфере не наблюдается. Один из связанных с Кремлем военных блогеров уверен: надежды на то, что российско-сирийские отношения вернутся к прежней "крепкости", практически нет, а Hayat Tahrir al Sham не упустит возможности воспользоваться преимуществом в переговорах и может потребовать от России больших уступок.

Реальный скептицизм России по поводу успеха переговоров подтверждает и тот факт, что российские войска продолжают эвакуацию военного имущества из порта Тартус.

Так, спутниковые изображения Planet Labs PBC от 18 и 27 января, опубликованные Радио Свобода, показывают, что российские военные загрузили оборудование на российские грузовые корабли Sparta и Sparta II в Тартусе, и что судно Sparta II покинуло порт, а Sparta осталось.

"OSINT-аналитик М. Т. Андерсон опубликовал спутниковые снимки от 23 января, на которых виден нефтяник класса "Вязьма Калининграднефть" рядом с портом и предположил, что российские военные загружали машины на "Спарту". 28 января Bloomberg сообщил, что российский источник заявил , что два российских транспортных корабля — вероятно "Спарта" и "Спарта II" — неделями ждали возле Тартуса, прежде чем сирийские власти разрешили им причалить", – добавили в ISW.

Напомним, накануне, 28 января, в ISW заявили, что украинские войска вернули утраченные позиции в районе Торецка. Однако врагу удалось продвинуться на нескольких направлениях.

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