Стол стал еще длиннее: кадры с совещания Путина с Шойгу и Лавровым вызвали новую волну насмешек

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым за столом, длинна которого не менее семи метров. Политики нарвались на волну шуток и мемов в сети.

OBOZREVATEL сделал подборку мнений пользователей Интернета на такие "меры предосторожности". В частности, в сети называли инцидент "цирком", отмечали, что между политиками не хватало только бинокля, и даже говорили, что Путин таким образом "что-то компенсирует".

Кроме того, появилось мнение, что Путин начал боятся "ножа в спину" от ближайшего окружения.

Видео дня

Так, на странице в Telegram волонтерской организации InformNapalm отметили, что боязнь Путина подхватить COVID-19 говорит о "качестве" российской вакцины от коронавируса.

"Путин панически боится подхватить COVID-19, поэтому держит длинную дистанцию на всех встречах. Это косвенно намекает на качество российской "вакцины". Очередные фото встречи Путина с Лавровым и Путина из Шойгу стали источником новых мемов", – сказано в сообщении.

Под этим постом собралось несколько десятков насмешливых комментариев. "Это места для невидимых бойцов", "А если кто-то чихнет...может хоть инфаркт его возьмет?" "Для Джавелина это не расстояние", "Боятся, что заметят, что царь ненастоящий", "Цирк", "Может, Путин умер, а "владельцы" его образа боятся, что его близкое окружение что-то заподозрит и как всегда раздеребанит всю власть", – сказано в комментариях.

Блогер Назар Приходько предположил, что длиной стола Путин "что-то компенсирует". "Все больше убеждаюсь, что длиной стола Путин все-таки что-то компенсирует", – написал он в Telegram.

Политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Telegram отметил, что Путин, возможно, боится не заражения коронавирусом, а ножа в спину или ядовитого плевка от своего ближайшего окружения.

"Если Америка действительно качественно напугала все окружение Путина – что с ними будет на случай, как тот все же окончательно сойдет с ума и спровоцирует большую войну – то ожидать можно чего угодно. Даже кремлевским чиновникам хочется и жить, и хорошо жить, и на свободе, и со всем наворованным состоянием", – написал он.

Отметим, что пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что дистанция на встречах Путина с Лавровым и Шойгу "связана с ограничениями на фоне пандемии и мерами предосторожности".

Напомним, ранее предметом шуток в сети стали Путин и президент Франции Эммануель Макрон из-за длинного стола, за которым они проводили переговоры. Длинна предмета мебели была четыре метра. OBOZREVATEL собрал самые популярные мемы.

Как стало известно позже от источников в окружении Макрона, французский президент отказался делать российский тест на COVID-19, поэтому политика "отделили" от Путина длинным столом.

"Мы знали, что это означает отсутствие рукопожатия и длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента", – сказал один из источников издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальная встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина длилась почти шесть часов. Политические лидеры, в частности, затронули тему Украины. Путин заявил, что НАТО очертил РФ как противника, а также обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и "дискриминации русскоговорящих".