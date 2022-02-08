"Дайте им наконец-то телефон": Путин и Макрон стали героями мемов из-за "особого" стола на переговорах

В понедельник, 7 февраля, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона прошли за длинным белым столом. Этот элемент мебели, а заодно и сами собеседники стали героями множества мемов и фотожаб в соцсетях.

В частности, белорусская блогерша Таня Ермолкина в своем Twitter отметила, что очевидно, отношения между мировыми лидерами очень "близкие". Она предположила, что они могут просто не слышать друг друга. OBOZREVATEL собрал в сети самые популярные мемы.

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"Дайте телефон, чтобы хотя бы друг друга слышать (немного о том, как советуются Путин и Макрон уже 5 часов)", – написала Ермолкина.

Наконец, в соцсетях появилось множество шуток по этому поводу. Пользователи "превращали" стол в ледовую арену, теннисный стол, растягивали его еще больше и даже ставили туда хоккеистов.

Напомним: официальная встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина длилась почти шесть часов. Политические лидеры, в частности, затронули тему Украины. Путин заявил, что НАТО очертил РФ как противника, а также обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и "дискриминации русскоговорящих".

Со своей стороны Макрон отметил, что Париж и Москва имеют разные взгляды, но призвал обеспечить мир в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее героем интернет-мемов стал народный депутат Александр Трухин. Это произошло после публикации видео из нагрудной камеры полицейского с места ДТП с участием политика, на котором он просился "тихо уйти в лес".