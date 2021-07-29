Сенаторы США потребовали вернуть санкции против 'Северного потока-2'и выдвинули ультиматум

В США группа сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми угрожает заблокировать двух кандидатов в Казначейство, если администрация президента Джо Байдена не изменит свою позицию по газопроводу "Северный поток-2" и не введет новые санкции. Письмо с требованиями направлено министру финансов США Джанет Йеллен.

"Газопровод СП-2 напрямую вредит интересам национальной безопасности США, наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России", – говорится в обращении, передает Вloomberg.

В ультимативном письме отмечено, что Туми и еще 11 республиканцев будут выступать против выдвижения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, выдвинутых на должности, контролирующие выполнение санкций, если их требования не будут выполнены.

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"Мы призываем вас изменить курс по СП-2 и присоединиться к нам в давней защите Европейских союзников и партнеров Конгресса от зловещей российской агрессии", – подчеркнуто в заявлении.

Помимо Туми, заявление подписали сенаторы Ричард Шелби, Майк Крапо, Тим Скотт, Майк Раундс, Том Тиллис, Джон Кеннеди, Билл Хагерти, Синтия Ламмис, Джерри Моран, Кевин Крамер и Стив Дейнс.

Ранее СМИ писали, что в Белом доме призвали Украину "сохранять спокойствие" относительно вопроса строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако украинской стороне такое решение не нравится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Джо Байден объяснил, что строительство "Северного потока-2" было завершено на 99%. Поэтому остановить его было невозможно.

США и Германия продолжат вести секретные переговоры по газопроводу "Северный поток-2". Американский Конгресс недоволен тем, что президент Джо Байден отложил санкции.

Германия предупредила, что предпримет меры против России, если страна-агрессор будет использовать газопровод "Северный поток-2" против Украины.