Германия пригрозила последствиями для РФ, если 'Северный поток-2' станет 'оружием' против Украины – Bloomberg

Германия предупредила, что предпримет меры против России, если страна-агрессор будет использовать газопровод "Северный поток-2" против Украины. Об этом говорится в проекте соглашения между Берлином и Вашингтоном.

Текст документа получило агентство Bloomberg. В нем также подчеркивается, что меры Германия готова предпринять сама, а затем призывать присоединиться к ним и другие страны Европейского Союза.

Речь идет о санкциях и других мерах, если Москва решит использовать энергоносители в качестве "оружия" против Киева. В документе подчеркивается, что ограничительные меры будут направлены против российского экспорта энергоносителей.

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По словам высокопоставленного американского чиновника, который пожелал остаться анонимным, в проекте соглашения содержится двусмысленная формулировка насчет ответных мер. Он отметил, что это сделано намеренно, чтобы не раскрывать все "карты" перед Россией.

Собеседник добавил, что меры могут включать ограничения поставок газа из РФ в Германию.

Ранее агентство Reuters узнало, что США и Германия достигли договоренностей вокруг "Северного потока-2". Одним из пунктов соглашения стало увеличение финансирования Украины.

Также источники агентства добавили, что стороны приблизились к соглашению, которое позволит не возобновлять отмененные санкции против оператора газопровода и его исполнительного директора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июля состоялась встреча между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они среди прочего обсуждали проект российского газопровода.

После переговоров Меркель заявила, что "Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину. По ее словам, наша страна должна оставаться страной-транзитером природного газа. Она подчеркнула, что Германия будет принимать меры, если Россия станет мешать Украине осуществлять транзит газа. Также политик отметила, что у нее с Байденом разные взгляды на СП-2.