Байден объяснил, почему США не остановили "Северный поток-2", и рассказал о встрече с Путиным

Президент США Джо Байден объяснил, что строительство "Северного потока-2" было завершено на 99%. Поэтому остановить его было невозможно.

Об этом глава государства в сказал в среду, 21 июля, передает CNN. По его словам, идея "сказать или сделать что-то" для остановки не является возможной. Байден напомнил, что плодотворно поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент рассказал, что политик вместе с правительством работают над обязательствами, которые необходимы на случай, если понадобиться "ответить" России. Это возможно, если РФ приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам.

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Глава США добавил, что осознал, что является главой Белого дома во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

"Он знает, что когда я говорю, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президента Украины Владимира Зеленского ожидают с официальным визитом в США 30 августа. Дату объявили в администрации главы американского государства.