В Белом доме призвали Украину сохранять спокойствие по вопросу 'Северного потока-2' – Politico

В Белом доме призвали Украину "сохранять спокойствие" относительно вопроса строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако украинской стороне такое решение не нравится.

Как пишет Politico, ссылаясь на источники, в администрации президента Джо Байдена просят Украину воздержаться от критики грядущего соглашения США с Германией. Обе страны ищут пути, чтобы уменьшить вред от запуска газопровода для Украины.

Издание отмечает, что официальные лица США указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом. Также официальные лица призвали Украину не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии.

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Высокопоставленный чиновник администрации Байдена для издания сказал, что ситуация более сложная, но отказался поделиться дополнительной информацией о переговорах официальных лиц США со своими украинскими коллегами.

Politico пишет, что в ходе продолжающихся переговоров с Германией официальные лица США пытаются ограничить риски, которые трубопровод будет представлять для Украины и для европейской энергетической безопасности. Американские и немецкие чиновники ведут переговоры о трубопроводе и его влиянии на Украину. Они ищут способы уменьшить ущерб, который это нанесет нашей стране.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что позиция Киева заключается в том, что санкции США могут остановить завершение проекта, если только администрация Байдена будет использовать их на этапах строительства и сертификации. Источник добавил, что Киев по-прежнему категорически против СП-2.

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