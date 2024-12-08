В Сирии свергли 53-летний режим Асадов: чем он запомнится

Сирийские повстанцы свергли режим семьи Асадов, тем самым положив конец кровавой диктатуре, которая правила в стране более 50 лет. Оппозиционные силы совершили молниеносное продвижение, заставив подразделения сирийской армии бежать, а главу правительству – передать власть в стране мирным путем.

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В свою очередь диктатор Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне событий в стране, где повстанцы предприняли крупное наступление на позиции правительственных сил. OBOZ.UA рассказывает, как семья Асадов пришла к власти и чем запомнилась их диктатура.

Начало диктаторы Асадов в Сирии

Отец нынешнего сирийского диктатора Хафез Асад захватил власть в Сирии в 1970 году в результате государственного переворота. Он возглавил "Движение за исправление ситуации" и свергнул лидера левого блока Сирийской региональной арабской социалистической партии Баас Салаха Джадида. Доктрина Асада делала упор на победу над Израилем путем развития сирийской армии при поддержке Советского Союза.

За десятки лет правления Хафеза Асада Сирия превратилась в династическую диктатуру. Вся власть в стране была сосредоточена в руках армии, силовиков и тайной полиции и все эти ведомства фактически подчинялись семье Асадов. Хафез Асад правил в Сирии до своей смерти в 2000 году, после чего власть перешла ему сыну и нынешнему диктатору Башару Асаду.

Приход Асада младшего к власти

Наследником власти Хафеза Асада должен был стать его старший сил Басель Асад, но в 1994 году он погиб в автокатастрофе. После этого Башар, который на то время стажировался в офтальмологическом центре в Лондоне, вернулся в родную страну и фактически начал готовится к президентскому посту.

В 2000 году Хафез Асад умер и Башар получил президентскую должность по наследству. Стоит отметить, что на то время минимальный возраст кандидата в президенты в Сирии составлял 40 лет, что не позволяло Башару возглавить страну. Поэтому сирийский парламент изменил конституцию, снизив минимальный возраст кандидата в президенты с 40 до 34 лет, специально для избрания на этот пост Башара Асада.

Спустя некоторое время в Сирии провели референдум, по результатам которого 97,3 % сирийцев якобы высказались за то, чтобы страну возглавил Башар Асад.

Попытки демократизировать Сирию

В начале своей президентской каденции политика Башара Асада отличалась большей мягкостью и гибкостью по сравнению с правлением его отца. Деятельность будущего диктатора была сосредоточена на увеличении демократических свобод в Сирии.

В 2000-х годах в Сирии из тюрем были освобождены многие политические заключенные, а специальную тюрьму для политзаключенных и вовсе закрыли. Кроме того, Асад разрешил сирийцам такую "роскошь" как мобильные телефоны и доступ в интернет.

В связи с резким изменением политики первоначальный период правления Башара Асада называли "Дамасская весна" несмотря на то, что это была осень 2000 года.

Пиком демократизации Сирии стал так называемый "Манифест 99". Он предусматривал отмену режима чрезвычайного положения, смертной казни, а также ликвидацию особых судов, рассматривавших дела оппозиционеров. Изменения в лучшую сторону просуществовали в стране всего полгода. Потом под давлением влиятельных родственников и генералитета Башар Асад начал сворачивать демократические преобразования, и страна вернулась к привычному диктаторскому правлению.

Поддержка террористов на Ближнем Востоке

В 2005 году диктаторский режим Асада обвинили в убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири. После долгих переговоров Башар Асад согласился вывести из Ливана сирийские войска и даже согласился сотрудничать со следователями ООН.

Также режим Асада запомнился тесной взаимосвязью с террористическим режимом Саддама Хусейна в Ираке. Сирийское правительство неоднократно обвиняли в снабжении оружием иракских боевиков.

Кроме того, в 2000-х годах Асад запомнился поддержкой террористических военизированных противников Израиля – ХАМАС, Хезболла, Исламский джихад. Стоит отметить, что в 2008 году Асада обвиняли в поддержке террористов и среди обвиняемых наряду с США, Европейским Союзом, Израилей и Францией была даже Россия.

Сотрудничество диктаторских режимов Асада и Путина

В 2014 году Башар Асад поддержал вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину. Более того, на Генеральной Ассамблее ООН Сирия проголосовала за признание так называемого "крымского референдума", войдя в число стран, поддержавших Россию.

Спустя несколько лет стало известно, что трое детей Башара Асада – сыновья Карим и Хафез и дочь Зейн отдыхали в лагере "Артек" в оккупированном Россией Крыму. Сирийский диктатор выдал, что его дети после этого "улучшили понимание России".

Также сирийский режим признал "независимость" террористических формирований "Л/ДНР". Источники в МИД Сирии заявили, что страна "стремится наладить отношения с республиками во всех сферах".

В 2022 году Башар Асад в телефонном разговоре с Путиным похвалил военное вторжение России в Украину. Также сирийский диктатор заявил, что события в Украине являются "исправлением истории и восстановлением баланса, утраченного в мире после распада Советского Союза".

Уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сирийский диктатор заявил, что поддержит любые предложения России о создании новых военных баз и увеличении численности войск в Сирии. Также Башар Асад высказал поддержку России в войне с Украиной. Диктатор заявил, что Сирия признает российскими территории, находящиеся под её контролем, заявив, что считает их "исторически российскими".

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что столица страны "теперь свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что 24-летнее авторитарное правление президента закончилось.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Сирии Башар Асад не вышел к нации с обращением, как было анонсировано. СМИ писали, что он вместе с семьей бежал из Дамаска.

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