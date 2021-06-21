Семь стран присоединились к авиабойкоту Беларуси

Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к запрету Евросоюза на допуск в свое воздушное пространство самолетов из Беларуси.

Об этом сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано. Отмечается, что решением Совета было принято решение усилить существующие ограничительные меры с учетом ситуации в Беларуси, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ в аэропорты ЕС белорусских перевозчиков всех видов.

"Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС", – говорится в сообщении.

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Напомним, что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям летать над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair. Тогда в Минске был задержан журналист Роман Протасевич.

Запрет на полеты вступил в силу 26 мая. На решение украинского правительства посольство Беларуси отреагировало нотой протеста.

При этом Россия с решила наоборот увеличить количество авиарейсов в Беларусь, а также ряд других стран.

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