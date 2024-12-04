В парламент Южной Кореи официально внесли предложение об импичменте президента Юн Сок Йоля – Reuters

4 декабря шесть оппозиционных партий Южной Кореи официально внесли в парламент предложение объявить импичмент президенту Юн Сок Йолю из-за его решения ввести военное положение. Этот шаг вызвал массовые протесты в стране.

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Об этом сообщил Reuters. Отмечается, что военное положение в Южной Корее продержалось всего несколько часов.

Президенту Южной Кореи грозит импичмент

Предложение об импичменте получило поддержку 191 депутата из 300 членов Национального собрания. Для ее принятия необходимо две трети голосов, то есть не менее 200 депутатов.

Оппозиционная Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, нуждается в поддержке не менее восьми представителей правящей партии "Гражданская сила". Голосование за импичмент запланировано на пятницу, 6 декабря

Если решение будет принято, вопрос будет передан в Конституционный суд. Для устранения Юн Сок Йоля необходима поддержка шести из девяти судей.

На время рассмотрения дела в суде президентские полномочия Юн Сок Йоля будут приостановлены, а обязанности главы государства будет выполнять премьер-министр.

Реакция на военное положение

По словам издания, объявление военного положения было попыткой запретить политическую деятельность и подвергнуть цензуре СМИ в Южной Корее, которая имеет четвертую по величине экономику в Азии и является ключевым союзником США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не был предупрежден об этом шаге и выразил обеспокоенность. Он добавил, что планирует обсудить ситуацию со своим южнокорейским коллегой в ближайшие дни.

Также вечером 4 декабря в Южной Корее прошли массовые акции протеста при свечах, на которых граждане потребовали отставки президента.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 декабря в Южной Корее впервые за 45 лет тысячи людей в разных регионах вышли на улицы с требованием отставки президента Юн Сок Йоля. Протесты охватили такие крупные города как Сеул, Гванчжу, Тэгу, Чхунчхон, Пусан и другие.

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