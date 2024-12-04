Свержение власти, импичменты и аресты: какая участь постигла президентов Южной Кореи в разное время

Граждане Южной Кореи встретили решение президента Юн Сок Ёля о введении военного положения резкой критикой. Страна имеет горький опыт вмешательства военных в гражданские дела, а многие южнокорейские президенты плачевно заканчивали свою карьеру.

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Некоторым главам государства объявляли импичмент, а кто-то даже закачивал политический путь в тюрьме. OBOZ.UA выяснял, какая участь постигла президентов Южной Кореи в разное время.

Несмотря на то, что на сегодняшний день Южная Корея является одним из самых развитых государств мира, демократией страна стала только в конце 1980-х годов. До этого времени многие президенты Южной Кореи время от времени объявляли военное положение, чтобы подавить протесты и сажать в тюрьму критиков. Как сообщает The Guardian, такие привилегии позволяли главам государств размещать солдат, танки и бронетехнику на улицах или в общественных местах, чтобы предотвратить антиправительственные демонстрации.

Такие сцены невообразимы для многих сегодня, поэтому после объявления действующим президентом Южной Кореи военного положения, тысячи людей вышли на акции протеста.

Во времена Корейской войны двое глав государств – Сингман Ри и Юн Бо Сон были свергнуты. Следующий диктатор Пак Чон Хи, правивший Южной Кореей почти 20 лет, был убит в 1979 году. Чхве Гю Ха, который пришел ему на замену, успел поруководить страной меньше года и был отстранен в результате военного переворота.

После этого генерал-майор Чон Ду Хван в декабре 1979 года ввел танки и войска в Сеул во время второго успешного переворота в стране. В 1980 он организовал жестокое военное подавление демократического восстания в южном городе Кванджу, в результате чего погибло не менее 200 человек. После президентского срока Чон Ду Хван был приговорен к смертной казни в 1988 году.

Под давлением уличных протестов в Южной Корее назначили прямые президентские выборы, по результатам которых к власти пришел Ро Дэ У. Его победа на выборах фактически привела страну к демократии после 40 лет различных форм военно-авторитарного правления.

Ким Ён Сам, который также считался ключевой фигурой в деле демократизации Южной Кореи, был заключен в тюрьму. При этом на посту президента он добился осуждения двух своих предшественников.

Южнокорейский президент 1998–2003 годов Ким Дэ Чжун был заключен в тюрьму и приговорен к смертной казни, но позже его помиловали. Следующему президенту Но Му Хёну парламент Южной Кореи объявил импичмент, поэтому он успел поруководить страной с 2003 по 2008 год.

Его преемник Ли Мён Бак руководил страной с 2008 по 2013 год, но после президентства был арестован за коррупцию и приговорен к 15 годам тюрьмы. Президента 2013–2016 годов Пак Кын Хе постигла похожая участь. Парламент Южной Корей объявил ей импичмент. После этого Хе арестовали и приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию.

Предшественник действующего президента Южной Кореи завершил свою президентскую каденцию без скандалов и арестов. Мун Чжэ Ин руководил страной с 2017 по 2022 год.

Напомним, оппозиционные силы в Южной Кореи пригрозили президенту страны Юн Сок Ёлю импичментом. При этом политики заявили, что дадут шанс главе государства самостоятельно уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее 3 декабря объявили военное положение. Соответствующее решение своим указом закрепил президент Юн Сок Ёль. Свое решение глава государства объяснил стремлением "уничтожить просеверокорейские силы" и защитить конституционный строй.

Как сообщал OBOZ.UA, в парламенте проголосовали против инициативы главы страны, люди вышли на митинги, и под давлением Юн Сок Ель пересмотрел свое решение.

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