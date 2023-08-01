"Сделаем это без колебаний": США пригрозили санкциями всем странам, поставляющим оружие России
США заявили о готовности вводить санкции против государств, которые окажут России военную помощь для ведения агрессивной неспровоцированной войны против Украины. Эти ограничения могут бить применены в том числе против КНДР, если она предоставит РФ боеприпасы, оружие или военную технику.
О том, что Вашингтон будет "без колебаний" вводить санкции, 31 июля заявил спикер американского Госдепартамента Мэтью Миллер. Его цитирует "Укринформ".
Миллер напомнил: "Раньше мы ввели ряд санкций против Северной Кореи за разные действия".
Штаты уже применили экономические ограничения касательно лиц, компаний и стран по всему миру в связи с полномасштабной российско-украинской войной, сказал он.
"Мы без колебаний будем делать это в будущем", – заверил представитель Вашингтона.
Напомним: 25-26 июля Корейскую Народно-Демократическую Республику посетил российский министр обороны Сергей Шойгу. Он назвал КНДР "важным партнером", связанным с РФ общей границей и "богатой историей сотрудничества", заявил о желании Москвы усилить оборонное взаимодействие с Пхеньяном.
В сети предположили, что глава МО страны-агрессора мог договариваться за поставки боеприпасов или других военных товаров для России.
Официально Шойгу приехал в КНДР, чтобы принять участие в "торжествах в честь 70-летия окончания Корейской войны".
Вместе с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном российский военный преступник посетил выставку военной техники в Пхеньяне.
Как писал OBOZREVATEL:
– В Politico считают, что Китай тайно обеспечивает Россию военным снаряжением, которое та использует в войне против Украины. В частности, речь идет о бронежилетах, тепловизионных оптических прицелах и дронах.
– В средине июля Китайская Народная Республика и Российская Федерация провели совместные военные учения в Японском море, названные "Север. Взаимодействие-2023".
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