"Сделаем это без колебаний": США пригрозили санкциями всем странам, поставляющим оружие России

США заявили о готовности вводить санкции против государств, которые окажут России военную помощь для ведения агрессивной неспровоцированной войны против Украины. Эти ограничения могут бить применены в том числе против КНДР, если она предоставит РФ боеприпасы, оружие или военную технику.

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О том, что Вашингтон будет "без колебаний" вводить санкции, 31 июля заявил спикер американского Госдепартамента Мэтью Миллер. Его цитирует "Укринформ".

Миллер напомнил: "Раньше мы ввели ряд санкций против Северной Кореи за разные действия".

Штаты уже применили экономические ограничения касательно лиц, компаний и стран по всему миру в связи с полномасштабной российско-украинской войной, сказал он.

"Мы без колебаний будем делать это в будущем", – заверил представитель Вашингтона.

Напомним: 25-26 июля Корейскую Народно-Демократическую Республику посетил российский министр обороны Сергей Шойгу. Он назвал КНДР "важным партнером", связанным с РФ общей границей и "богатой историей сотрудничества", заявил о желании Москвы усилить оборонное взаимодействие с Пхеньяном.

В сети предположили, что глава МО страны-агрессора мог договариваться за поставки боеприпасов или других военных товаров для России.

Официально Шойгу приехал в КНДР, чтобы принять участие в "торжествах в честь 70-летия окончания Корейской войны".

Вместе с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном российский военный преступник посетил выставку военной техники в Пхеньяне.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Politico считают, что Китай тайно обеспечивает Россию военным снаряжением, которое та использует в войне против Украины. В частности, речь идет о бронежилетах, тепловизионных оптических прицелах и дронах.

– В средине июля Китайская Народная Республика и Российская Федерация провели совместные военные учения в Японском море, названные "Север. Взаимодействие-2023".

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