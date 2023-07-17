Китай и Россия начали совместные военные учения: какая их цель

Китайская Народная Республика и Российская Федерация начали совместные военные учения в Японском море, названные "Север. Взаимодействие-2023". Участие в них принимают и флот, и воздушные силы двух стран.

Видео дня

Министерство обороны КНР заявило, что это плановое событие, предусмотренное годовым проектом сотрудничества китайских и российских вооруженных сил. Темой учений названо "поддержание безопасности стратегических морских каналов".

В Пекине сообщили, что цель взаимодействия – это "повышение уровня стратегической координации между ВС Китая и ВС России, повышение способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность и реагировать на различные вызовы безопасности".

На учения отправилась китайская флотилия из пяти кораблей. Это два эсминца ("Цицикар" и "Гуйян"), два фрегата с управляемыми ракетами ("Цзаочжуан" и "Жичжао") и корабль комплексного снабжения с четырьмя корабельными вертолетами ("Тайху"). Они вышли в Японское море с военно-морской базы в китайском городе Циндао.

На аэродромы российского Дальнего Востока прибыли самолеты Народно-освободительной армии КНР. Среди них истребители, штурмовики и один KJ-500 – самолет раннего предупреждения и управления. При выполнении учебных задач они будут взлетать с территории РФ и присоединяться к корабельной группировке.

Эти учения впервые проводятся Северным оперативным командованием НОАК. Также впервые к тренировкам привлекаются одновременно российские ВМС и ВВС, которые ранее тренировались с китайскими военными только по отдельности.

Как писал OBOZREVATEL:

– 3 июля министр обороны Китая Ли Шанфу провел встречу в Пекине с главнокомандующим военно-морским флотом РФ Николаем Евменовым. Китайский генерал-полковник заявил о намерении "продолжать и углублять" военные связи со страной-агрессором Россией.

– Министр финансов США Джанет Йеллен недавно заявила, что 10 часов двусторонних встреч с высокопоставленными чиновниками Китая в последние дни были "прямыми" и "продуктивными". По ее словам, страны "достигли определенного прогресса".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!