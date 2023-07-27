Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку военной техники в Пхеньяне: какое оружие КНДР может поставить РФ

Министр обороны государства-террориста России Сергей Шойгу посетил выставку военной техники в столице Северной Кореи – Пхеньяне. Вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном российский военный преступник осмотрел ядерные баллистические ракеты, которые были запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, к слову, принятыми при поддержке России и Китая.

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Более того, во время визита Шойгу военное руководство КНДР фактически выразило поддержку России в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Шойгу посетил Северную Корею вместе с китайской делегацией во главе с членом политбюро Коммунистической партии КНР. Визит якобы был посвящен празднованию 70-летия окончания Корейской войны, которое в Северной Корее отмечается как "день победы".

Ракеты с ядерным потенциалом на выставке военной техники в Пхеньяне послужили ярким фоном для демонстрации солидарности РФ, КНР и КНДР. Некоторые аналитик проводят историческую параллель коалиции трех стран с временами холодной войны, когда они были объединены в соперничестве с США.

Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо от диктатора Владимира Путина, на что лидер КНДР поблагодарил главу Кремля за направление военной делегации. Также северокорейский диктатор заявил, что визит Шойгу углубил "стратегические и традиционные" отношения между Северной Кореей и Россией. Также он "выразил уверенность в том, что российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за построение могущественной страны".

Стоит отметить, что государственные СМИ Северной Кореи не упомянули российско-украинскую войну, однако министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что КНДР полностью поддерживает "российскую борьбу за справедливость и защиту своего суверенитета".

Аналитики заявили, что осмотр Шойгу северокорейских ракет предполагает согласие России с ядерной программой Северной Кореи. Персональная поездка Шойгу и его готовность сфотографироваться с Кимом в ходе этой поездки свидетельствует о том, что Москва удовлетворена ядерной модернизацией Северной Кореи.

Также аналитики допускают, что российский визит повышает вероятность более открытой поддержки Северной Кореи, особенно в условиях изоляции России Западом из-за вторжения в Украину.

"Одновременные визиты в Пхеньян высокопоставленных официальных лиц из Москвы и Пекина являются еще одним признаком возрождения российско-китайско-северокорейской коалиции, которая первоначально существовала в конце 1940-х годов и в 1950-е годы, хотя теперь, скорее всего, руководство будет осуществляться из Пекина, а не из Москвы", – утверждают аналитики.

Появление Шойгу на военной выставке, где представлены межконтинентальные баллистические ракеты, является "очень двойственным жестом", учитывая, что Россия остается формально приверженной резолюциям СБ ООН, запрещающим ядерные и ракетные программы Северной Кореи.

Министерство иностранных дел Южной Кореи отметило, что официальной позицией России было противодействие ядерной программе Северной Кореи, и выразило надежду, что визит делегации Шойгу поможет Северной Корее вернуться к диалогу. В свою очередь представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что попытки России заговорить с Северной Кореей происходят в то время, когда Кремль изо всех сил пытается закупить оружие.

"Ни для кого не секрет, что Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в ​​своей войне против Украины. И это включает, как мы знаем, некоторые контакты с КНДР", – сказал Кирби.

Белый дом заявил, что Северная Корея поддержала Кремль в войне с Украиной и поставила оружие, в том числе ракеты для пехоты в поддержку войны России. Однако КНДР и РФ отрицают, что занимались сделками с оружием.

По информации Bloomberg, одним из предметов, который есть у Северной Кореи и который, вероятно, хочет Россия, являются 152-мм артиллерийские снаряды. Они совместимы с вооружением советских времен, которое РФ использует в войне против Украины. Северная Корея обладает огромными запасами боеприпасов, которые могут исчисляться миллионами снарядов для арсенала.

Аналитик Джуст Олиманс уверен, что Северная Корея, скорее всего, ухватится за возможность избавиться от части своих запасов по высокой цене. Согласно расчетам Bloomberg, если бы Северная Корея продавала снаряды по 1000 долларов за штуку, продажа 250 тыс. снарядов равнялась бы примерно 1% ее ВВП.

Напомним, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) осуществила очередной запуск баллистической ракеты в направлении Японии. В результате снаряд приземлился в водах между Корейским полуостровом и Японией. В свою очередь, японские власти высказали опасения, что ракета может приземлиться на северном острове Хоккайдо или рядом с ним.

Ранее в Северной Корее заявили, что набрали 800 тыс. человек для войны с США. Причиной назвали якобы провокацию ядерной войны со стороны Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северная Корея испытала новый подводный боевой беспилотник, способный нести ядерное оружие. Испытания стали демонстративным жестом после того, как диктатор КНДР Ким Чен Ын потребовал прекратить совместные военные учения Южной Кореи и США.

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