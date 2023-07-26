Шойгу в Пхеньяне назвал КНДР важным партнером РФ: вопросы возникли даже у россиян

Российский министр обороны Сергей Шойгу, который 25 июля прибыл с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, назвал КНДР "важным партнером", связанным с РФ общей границей и "богатой историей сотрудничества". Он заявил о желании Москвы усилить оборонное взаимодействие с Пхеньяном.

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Чтобы произнести приветствие за столом переговоров с северокорейской делегацией, Шойгу все время заглядывал в шпаргалку. Россияне в социальных сетях высмеяли это.

Некоторых вообще удивила "дружба" РФ с самой закрытой страной мира. Часть граждан считает, что Москва пытается наладить контакты с Пхеньяном, чтобы получить необходимую военную помощь в связи со "СВО" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время переговоров с министром обороны Северной Кореи Кан Сун Намом представитель Кремля заявил, что хочет укрепления сотрудничества между МО двух стран.

Некоторые россияне раскритиковали свое ведомство в комментариях в одном из популярных пропагандистских Telegram-каналов. Они удивляются, почему РФ раньше вводила санкции против такого "партнера", как КНДР.

"Интересно, он может без листка разговаривать?" "Без бумажки уже пять слов сказать не может", "А санкции с нашей стороны не мешают?" "Корейцы как на обезьяну на него смотрят", "КНДР... Не позорились бы так", "В общем, страны-изгои", "Россию бомбят, а генералиссимус путешествует! Молодца!" – пишут россияне.

Официально Шойгу приехал в столицу КНДР, чтобы принять участие в "торжествах в честь 70-летия окончания Корейской войны". Туда же прибыла делегация из Китая.

Известно, что КНДР имеет огромные запасы снарядов для артиллерии и минометов советского образца калибров 152, 122 и 120 мм.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Politico считают, что Китай тайно обеспечивает Россию военным снаряжением, которое та использует в войне против Украины. В частности, речь идет о бронежилетах, тепловизионных оптических прицелах и дронах.

– В средине июля Китайская Народная Республика и Российская Федерация провели совместные военные учения в Японском море, названные "Север. Взаимодействие-2023".

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