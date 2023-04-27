Сбежавшему в Норвегию экс-командиру 'Вагнера' вынесли приговор за драку: при задержании он плевался на копов

Российский оккупант и экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, который сбежал в Норвегию, получил приговор в Осло за хулиганство и ношение пневматического оружия. Ему присудили 14 суток условно с испытательным сроком в два года.

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Об этом сообщило издание Associated Press. Решение принял суд Осло в четверг, 27 апреля. Сам инцидент произошел еще в феврале.

Как отмечается, 22 февраля его задержали возле одного из баров в столице страны после драки. Во время задержания он сопротивлялся полицейским и даже плевался правоохранителям в лицо. На суде он признал свою вину за драку и ношение оружия, но отказался брать вину за насилие к сотруднику правоохранительных органов (это самое серьезное обвинение).

Как рассказал адвокат экс-вагнеровца Брюньульф Риснес, за нападение на копов Медведева оправдали.

Как известно, Андрей Медведев, который был командиром 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК "Вагнер", 16 января нелегально покинул территорию России в районе населенного пункта "Никель" Мурманской области. Оказавшись на территории Норвегии, он обратился к правоохранительным органам и попросил защиту и политическое убежище.

Он заявил, что опасается за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с военнопленными, доставленными на передовую в Украину, чтобы воевать на стороне "Вагнера".

Оккупант также рассказал о о зверствах в российской ЧВК. По его словам, в целях мотивации новоприбывших, там показательно расстреливали тех, кто отказывался воевать против ВСУ. Тела закапывали в окопах, которые заставляли копать стажеров. Медведев заявил, что к дезертирству его подтолкнула жестокость, с которой ему пришлось столкнуться на войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января норвежская полиция задержала Медведева из-за "несогласия с мерами, предпринятыми для обеспечения его безопасности". Правоохранительные органы страны исключили, что бывшего вагнеровца депортируют в РФ.

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