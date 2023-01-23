Экс-командира 'вагнеровцев', который просил убежище, задержали в Норвегии

Норвежская полиция задержала недавно сбежавшего из России бывшего командира российской группы наемников "Вагнер" Андрея Медведева. Сейчас он боится, что будет депортирован в Россию.

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Однако правоохранительные органы Норвегии это исключают. Об этом сообщает Reuters.

Недавно Медведев призвал Норвегию разрешить ему остаться и дать показания против частной военной группировки, воюющей с украинскими войсками на тех участках фронта, где идут самые ожесточенные бои.

Однако в воскресенье он был задержан в гостинице, где остановился, и был доставлен в следственный изолятор. Медведеву якобы сказали, что ему грозит депортация, но в полиции это опровергают.

Норвежский адвокат Медведева Брюньульф Риснес также считает, что риск его депортации равен "нулю", добавив, что его задержали из-за "несогласия с мерами, предпринятыми для обеспечения его безопасности".

Медведев сбежал из России и пересек российско-норвежскую границу. Он заявил, что опасается за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими военнопленными, доставленными на передовую в Украину, чтобы воевать на стороне "Вагнера".

"Целью моего приезда сюда было, во-первых, конечно, спасти свою жизнь, а во-вторых, сказать правду людям и миру", – сказал он.

Медведев также рассказал, что хотел наказать основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, близкого соратника президента России Владимира Путина, за гибель ликвидированных в Украине людей.

Напомним, 16 января экс-командир 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ППК "Вагнер" Андрей Медведев нелегально покинул территорию России в районе населенного пункта "Никель" Мурманской области. Оказавшись на территории Норвегии, он обратился в правоохранительные органы и попросил защиту и политическое убежище.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники спецслужб один за другим бегут из России, которая уже практически оказалась за железным занавесом и гонит мужчин на убой в Украине. Один вырвавшийся в Европу сотрудник ФСБ уже дал ценные свидетельства об агентуре спецслужбы в разных странах и раскрыл причастность к громким ликвидациям.

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