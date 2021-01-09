В Индонезии после взлета исчез Boeing. В море нашли обломки самолета, вероятно, он таки упал
Авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет вероятно потерпел крушение.
На борту якобы находилось более 60 человек. В авиакомпании пока не выступили с официальным заявлением, там уточнили, что собирают информацию.
Главное о катастрофе в Джакарте:
Boeing 737-500 вылетел из столицы Индонезии Джакарты и направлялся в Понтиак. Спустя несколько минут после взлета, связь с ним пропала.
Самолет поднялся на высоту более трех километров, однако примерно за минуту опустился практически до уровня моря.
По предварительной информации, на борту находилось 56 пассажиров и 6 членов экипажа – среди них семеро детей и трое младенцев.
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Согласно данным сервиса Flightradar24, связь с Boeing 737-500 пропала примерно в 13:30. Он летел из Джакарты в Понтианак.
Как пишет агентство Синьхуа, самолет якобы упал в воду, найдены обломки и части тел. В Министерстве транспорта Индонезии подтвердили, что проводят поисково-спасательные работы.
В сети появились кадры якобы с места крушения самолета.
Индонезийский сайт detikNews сообщил, что самолет якобы разбился в районе необитаемого острова Лаки (архипелаг Серибу, Яванское море, Индонезия). Представители властей архипелага подтвердили, что самолет разбился и "взорвался".
Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил, что пропавший пассажирский Boeing, потерпел крушение.