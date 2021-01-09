В Индонезии после взлета исчез Boeing. В море нашли обломки самолета, вероятно, он таки упал

Авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет вероятно потерпел крушение.

На борту якобы находилось более 60 человек. В авиакомпании пока не выступили с официальным заявлением, там уточнили, что собирают информацию.

Главное о катастрофе в Джакарте:

Boeing 737-500 вылетел из столицы Индонезии Джакарты и направлялся в Понтиак. Спустя несколько минут после взлета, связь с ним пропала.

Самолет поднялся на высоту более трех километров, однако примерно за минуту опустился практически до уровня моря.

По предварительной информации, на борту находилось 56 пассажиров и 6 членов экипажа – среди них семеро детей и трое младенцев.

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Согласно данным сервиса Flightradar24, связь с Boeing 737-500 пропала примерно в 13:30. Он летел из Джакарты в Понтианак.

Отслеживание самолета прекратилось вскоре после взлета Flightradar24

Отслеживание самолета прекратилось вскоре после взлета Flightradar24

Как пишет агентство Синьхуа, самолет якобы упал в воду, найдены обломки и части тел. В Министерстве транспорта Индонезии подтвердили, что проводят поисково-спасательные работы.

В сети появились кадры якобы с места крушения самолета.

Очевидцы якобы находят остатки самолета в воде

Очевидцы якобы находят остатки самолета в воде