Появилось новое видео с Саакашвили в тюрьме: омбудсмен заявила об обмане властей

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который в тюрьме объявил голодовку, перевели не в частную клинику, как обещали, а в тюремную. Его силой вывели из скорой.

Об этом журналистам 8 ноября заявила омбудсмен Нино Ломджария, передает Sputnik Грузия. Она отметила, что таким образом политика обманули. Также появилось новое видео из тюремной больницы (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Саакашвили сказал, что его обманным путем против своей воли привезли в тюремную больницу Тбилиси, так как врачи в Руставской тюрьме сказали ему, что перевозят на госпитализацию в гражданскую клинику", – отметила Ломджария.

Омбудсмен подчеркнула, что политик увидел, куда его привезли, уже после прибытия в Глданскую тюрьму. Он отказался выходить из машины скорой помощи, но его вывели силой.

Также Саакашвили отказался от осмотра врача, а о каких-либо повреждениях во время применения силы он не рассказал.

Ломджария добавила, что внешне политик выглядит относительно нормально.

В то же время в Минюсте заявили, что Саакашвили якобы оскорблял физически и словесно сотрудников тюремной больницы.

На обнародованных кадрах видно, как политика ведут по тюрьме, а также как он находится в палате и разбирает вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саакашвили вывезли из 12-й тюрьмы на вертолете и доставили в больницу пенитенциарного учреждения №18 в Тбилиси.

По словам личного врача, анализы показали существенное ухудшения состояние политика, который голодует в тюрьме уже больше месяца.