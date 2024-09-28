Россия, угрожающая ядерным оружием Украине из-за атаки дронами, подписала с Буркина-Фасо заявление о неразмещении оружия в космосе. Видео

В субботу, 28 сентября, страна-агрессор Россия и Буркина-Фасо (страна в Западной Африке) подписали совместное заявление. Оно касается неразмещения первыми оружия в космосе.

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Об этом сообщили российские СМИ. Заявление подписали министры иностранных дел двух государств – Сергей Лавров и Карамоко Жан-Мари Траоре.

После этого они провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Россия 16 мая 2024 запустила спутник, который, вероятно, является оружием, способным не только проводить осмотр, но и атаковать другие спутники в космосе. Речь идет о спутнике под названием "Космос 2576".

Американские официальные лица давно говорят о том, что такой военный космический аппарат-"инспектор" РФ демонстрирует безрассудное поведение в космосе.

Учитывая это, подписанное Россией заявление выглядит особенно цинично. Также это выглядит странно на фоне последнего эпизода бряцания россиян своим ядерным оружием, которым они угрожают Украине и Западу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский диктатор Владимир Путин в среду, 25 сентября, предложил внести ряд "уточнений" в ядерную доктрину РФ в части определения условий применения ядерного оружия. Это позволит стране-агрессору нанести такой удар по Украине.

– По словам Путина, достоверная информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения повлечет за собой ядерный ответ. Кроме того, основанием для него будет и "критическая угроза суверенитету РФ обычным оружием".

– Позже в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину для того, чтобы угрожать странам Запада. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, РФ предупреждает Запад о последствиях в случае нападения.

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