РФ разместила на орбите спутники-убийцы и может атаковать 'совсем из другого направления' – The Telegraph

Страна-агрессор Россия 16 мая 2024 года запустила спутник, который, вероятно, является оружием, способным не только проводить осмотр, но и атаковать другие спутники в космосе. Речь идет про спутник с названием "Космос 2576".

Об этом пишет издание The Telegraph. Журналисты напомнили, что заместитель представителя США по специальным политическим вопросам в ООН Роберт Вуд недавно сказал, что у "Космоса 2576", скорее всего, уже есть цель в поле зрения.

"Россия разместила это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США", — сказал Вуд. Речь идет про американский спутник, получивший обозначение USA 314, который обладает разведывательными возможностями.

Как пишут журналисты, если бы "Космос 2576" действительно вмешался в USA 314, это было бы актом войны.

"Но если бы Россия хотела именно этого – открытой войны – главным приоритетом российских космических сил было бы ослепить или отключить как можно больше американских разведывательных и связных спутников, как можно быстрее", – сказано в материале.

Издание пояснило, что уничтожение Россией этих спутников может лишить силы США на местах одного из их самых больших преимуществ – доступа к широкому спектру космических кораблей, которые обнаруживают цели, передают радиосообщения и через GPS направляют "сотни тысяч американских ракет, беспилотников и военных самолетов, боевые корабли, наземную технику и даже пехотные отряды.

"Открытая война может сделать самые загруженные низкие орбиты практически непригодными для использования. В этом смысле постоянно пополняемый арсенал потенциально разрушительных космических кораблей России представляет собой не просто угрозу существующим американским кораблям. Это угроза всему, что делает человечество в этой нижней части космоса", – пишет СМИ.

Там также напомнили, что в 2019 и 2022 годах Российское космическое агентство запустило на низкую орбиту группу небольших маневренных инспекционных спутников. Их функция состоит в том, чтобы встречаться с другими спутниками и проверять их для диагностики неисправностей. Но, как отмечают авторы статьи, с помощью датчиков и манипуляторов эти спутники могли вмешиваться в другие спутники или даже уничтожать их.

"Российские инспекционные спутники, как правило, недолговечны. Через пару лет у них заканчивается топливо, они теряют высоту и сгорают в атмосфере. Чтобы сохранить орбитальный арсенал для возможной предстоящей космической войны, Кремль должен каждые несколько лет запускать новую партию инспекционных спутников", – добавляет The Telegraph.

Издание отметило, что американцы также имеют "инспекционные спутники" и "секретный космический боевой самолет", способный вмешиваться в космические аппараты других стран. Имеет подобную технику на орбите и Китай.

В то же время, как подчеркивает СМИ, именно Россия находится в состоянии войны на земле, что демонстрирует безрассудство Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года российская ракета-носитель "Союз-2.1" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25" стартовала к Международной космической станции. В МКС в аппарате "Роскосмоса" полетели россиянин Олег Новицкий, беларуска Марина Василевская и американская астронавтка из NASA Трейси Дайсон.

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