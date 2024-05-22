Россия запустила в космос оружие, способное атаковать спутники: в США раскрыли подробности

Россия запустила спутник, который, вероятно, является оружием, способным проверять и атаковать другие спутники. Речь идет о "Космосе 2576" – типе российского военного космического аппарата-"инспектора", который американские официальные лица давно осуждают как демонстрирующий безрассудное поведение в космосе.

Об этом заявило Космическое командование США, пишет Reuters. Отмечается, что 16 мая с космодрома Плесецк, примерно в 800 км севернее Москвы, стартовала российская ракета "Союз", которая вывела на низкую околоземную орбиту по меньшей мере девять спутников, в том числе и "Космос 2576".

"Мы наблюдали номинальную активность и считаем, что это, вероятно, противокосмическое оружие, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", – заявил представитель US Space Command.

Он добавил, что Россия разместила это новое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США.

В заявлении также говорится, что COSMOS 2576 напоминает ранее развернутые контркосмические грузы 2019 и 2022 годов. Россия по-прежнему применяла тактику развертывания спутников вблизи чувствительных американских спутников-шпионов.

Американские спецслужбы отметили, что вместе с "Космосом 2576" россияне запустили также гражданские спутники, развернутые на разных орбитах.

"Такое сочетание военной и гражданской полезной нагрузки было совершенно неожиданным. Никогда раньше не видел такого в российских запусках", – заметил аналитик Барт Хендрикс, давно отслеживающий российскую космическую программу.

Издание напомнило, что после вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия засекретила большую часть своей космической деятельности и угрожала атаковать американские спутники, помогающие украинским военным в обороне, такие как Starlink компании SpaceX – огромная сеть из тысяч интернет-спутников на низкой околоземной орбите.

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– В марте 2024 года российская ракета-носитель "Союз-2.1" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25" стартовала в Международную космическую станцию. В МКС аппаратом "Роскосмоса" полетели россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американская астронавтка из NASA Трейси Дайсон.

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