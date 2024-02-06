"Россия с нами надолго": министр обороны Норвегии призвал армию готовиться к возможному конфликту с РФ

Вооруженные силы Норвегии должны быть готовыми к потенциальному конфликту. Россия вряд ли станет демократической страной и, скорее всего, усилит военное присутствие в районах, граничащих с Норвегией.

Видео дня

Об этом предупредил министр обороны государства Бьорн Арильд Грам, выступая 5 февраля на лекции в Военном обществе Осло, передает VG. В связи с этим глава МО видит острую необходимость в крупных инвестициях в норвежскую оборону.

Государство должны быть в состоянии "реагировать своевременно и вместе с союзниками", сказал Грам.

"Мы должны понимать, что семена пути России к демократии после падения коммунизма уже давно раздавлены. Насколько мы видим, нет никаких признаков того, что Россия станет такой, как мы", – заявил министр обороны Норвегии.

По его словам, тех немногих россиян, которые осмеливаются протестовать, сажают в тюрьму или отправляют "пушечным мясом" на войну против Украины. В РФ нет оппозиции, нет свободы прессы, нет гражданского общества. Эта "новая ситуация", как заявил Грам, "будет с нами еще долгое время".

"Мы должны понимать, что прекращением войны в Украине это не закончится, как бы мы этого ни хотели", – сказал министр.

Поэтому Норвегия будет проводить больше военных учений вместе с союзниками на своей территории. Необходимы инвестиции в противовоздушную оборону, военно-морские силы. Министр также признал, что в Вооруженных силах Норвегии имеются серьезные проблемы с внутренней координацией.

Как писал OBOZ.UA:

– Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня заявила, что Россия "хуже рака" и подчеркнула, что "щупальца" РФ расползлись по всему миру. Запад должен четко осознать реальность угрозы расширения российской агрессии за пределами Украины и усилить помощь украинской армии и народу.

– По данным BILD, Вооруженные силы Федеративной Республики Германия готовятся к вооруженному конфликту против России. Эскалация между НАТО и РФ якобы может произойти уже в феврале этого года. Журналисты ссылаются на секретный документ.

– Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна готова к обороне, если Россия решит напасть.

– Руководитель Генерального штаба ВС Румынии Влад Георгицэ заявил, что если страна-агрессор Россия захватит Украину, то не остановится на этом. По его мнению, следующей мишенью российских оккупантов станет соседняя Молдова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!